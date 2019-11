Revive ´´La Batalla del Pacífico´´En la gran pantalla

El drama bélico, como género, regresa a la pantalla para proyectar una historia aleccionadora, “Midway: Batalla del Pacífico”,

El nuevo estreno anunciado por Cines Unidos que reconstruye un conflicto originado en la segunda guerra mundial, a través de efectos especiales que logran transportarnos en el tiempo.

Año 1942, Segunda Guerra Mundial. Después del devastador ataque sorpresa que

destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para un nuevo ataque.

Una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Mientras dos titánicos

enemigos emprenden una letal batalla para cambiar el rumbo de la guerra, todas las

miradas se vuelcan hacia la remota isla de Midway, donde una serie de impactantes

ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas

naciones.

Su realizador, Roland Emerich, ha acompañado a los espectadores del mundo a través

de grandes títulos que marcaron la vida de diferentes generaciones, cuando su firma

definió el concepto del “blockbuster” con éxitos de taquilla como: “Independence Day”,

“Godzilla”, “El Patriota”, “El día de mañana”, “2012”, entre otros.

Además del sello del director, la cinta reúne a grandes estrellas que determinaron el

período clásico de la meca: Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke

Evans , Aaron Eckhart , Nick Jonas, Mandy Moore y Dennis Quaid.

Emerich, trabajó en secreto, para volver con un filme que le permita repotenciar su marca

como autor, y esta vez encontró la inspiración en un suceso del pasado que merece la

revisión de un tanque de Hollywood, hecho con alto presupuesto y tecnología de

avanzada, que busca despertar la atención de las audiencias de milenio, que disfrutan

con la recreación del espectáculo de la nostalgia.

“Batalla del Pacífico” llega a las salas de Cines Unidos, ubicadas en las principales

ciudades del país, a partir del próximo viernes 15 de noviembre.

