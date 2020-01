Revive la rivalidad en el cine por el control de la energía eléctrica en «Una Guerra Brillante»

Caracas, enero de 2020. La visión, el poder y el gran prodigio de las mentes brillantes de la era industrial, en la lucha por establecer su legado e iluminar

Alfonso Gomez‐Rejon (Me and Earl and the Dying Girl), dirige la película que cuenta nada más y nada menos que con el sello de autor de Martin Scorsese, enla producción ejecutiva, mientras el guion original lleva la firma de Michael Mitnick (Sex Lives of our Parents), quien además del tema histórico, profundizó en lorelacionado al aspecto personal y el entorno.El reparto de alta factura lo conforman: Benedict Cumberbatch y Michael Shannon, co-protagonizado por Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tom Holland, Matthew Macfadyen y Tuppence Middleton.