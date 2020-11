Rey Bastidas y el chileno Negro Sambo sorprenden con «Oh La La»

Rey Bastidas impresiona a sus seguidores con el lanzamiento de su tema “Oh La La”, un sencillo que comparte con el artista chileno Negro Sambo, considerado uno de los mejores exponentes del género Black Music en su país, y encargado de darle el toque de Dancehall a la mezcla de sonidos urbanos que conforman la pieza musical, que desde ya pueden disfrutar a través de todas las plataformas digitales, tales como: Spotify, Apple Music, entre otras.

El estreno de “Oh La La”, que fue producido por Andry Leal (@andrykiddos) y Héctor DTM (@hectordtm_), va acompañado por un videoclip animado, dirigido por Heber Pacheco (@hebermotion) y con personajes ilustrados por Jonathan Lobatón (@jonlobart). A pocas horas de su estreno, el material visual ya contaba con miles de reproducciones.

Rey Bastidas (@reybastidas) tiene una larga trayectoria musical, dando sus primeros pasos en las filas de la reconocida agrupación A.Cinco. Además de su carrera como solista, su trabajo como compositor ha sido reconocido muchas veces. "Solo eres tú" interpretado por Gustavo Elís y que logró gran éxito a nivel internacional, es una de sus tantas composiciones, también fue el encargado del toque musical de las novelas de Venevisión "Entre tu amor y mi amor" con el tema "Once y Diez" y del dramático "Para verte mejor" con "Mi perfecto infinito". Negro Sambo (@negrosambooficial) inició su carrera musical en 1997 incursionando en distintos géneros como Hip Hop, Reggae, Dancehall, Reggaetón y música popular. Cuenta con 4 producciones discográficas e innumerables colaboraciones con reconocidos artistas tanto de Chile como de otros países de habla hispana.

