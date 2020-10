REY junto al grupo ANCESTROS,Llegan con el éxito Gaitero ASÍ, ASÍ

REY JUNTO AL GRUPO ANCESTROS, CAUSAN SENSACIÓN CON EL ÉXITO GAITERO “ASÍ, ASÍ”

Con mucha emoción Reynier Villasmil, más conocido como “Rey” lanza su más reciente sencillo en tiempo de gaita “Así, así”, es un trabajo bajo la magistral producción musical de Junior Kristen.

La propuesta que estrena junto a la agrupación Ancestros contiene una mezcla de la gaita tradicional con nuevas tendencias musicales.

Este trabajo hecho desde casa en tiempo de cuarentena, profundiza el verdadero sentido de la gaita para sus seguidores.

De Venezuela para el mundo, Reynier Villasmil asegura que esta composición va dedicada a varios cultores que han sido motivo de inspiración en su carrera, como Luis Escaray, Oscar González, Luis German Briceño y muchos otros, por la afinidad y conexión que han tenido con el pueblo, mezclando el ritmo tradicional para darle alegría al mismo. De allí parte la visión del cantautor de mezclar sonidos de la vieja escuela con las nuevas corrientes musicales, para que los jóvenes se sientan identificados con un canto sencillo, de contenido pascuero.

La producción realizada para este año 2020 cuenta con la participación del maestro Humberto Bracho, Joylan Muñoz, Enrique Rodríguez, Edixon Rangel y Luis Rangel, todos bajo la dirección musical del Junior Kristen.

En : Gente