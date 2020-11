Receta: Croquetas de calabaza y mozzarella! Especial para los Vegetarianos..

INGREDIENTES:

-500 g calabaza ya cortada y pelada (también puedes comprar la calabaza entera, en este caso deberás asar la calabaza a trozos grandes con piel y una vez asada retirarás la carne ya que en crudo es muy dura y te puedes hacer daño cortándola)

-100 g mozzarella rallada

-2 huevos

-harina

-250 g pan rallado

-aceite de girasol

-sal

-pimienta

PASOS:

1. Asar la calabaza en el horno tapada con papel de aluminio, a modo papillote, durante 40 minutos a 200 º, dependiendo del horno variará unos minutos más o menos.

2. Una vez asada escurrirla con la ayuda de un colador ya que suelta mucho líquido y no nos interesa.

3. A continuación, aplastar la calabaza con un tenedor hasta hacerla puré (también puedes pasarla por la picadora), está tan blanda que no te va a costar mucho.

4. Mezclar el puré de calabaza con la mitad del pan rallado, unos 125 g, puede variar la cantidad en función de lo bien que hayas escurrido la hortaliza, añadir sal y pimienta. El pan nos hará coger consistencia y será más fácil poder darle forma a la croqueta.

5. Con la mozzarella hacer unas bolitas pequeñas, del tamaño de un guisante, aplastando el queso con los dedos. Reservar.

6. Coger la cantidad de calabaza que te quepa en una cuchara grande y darle forma redonda. Introducir la bola de mozzarella dentro y rebozarla en este orden: harina – huevo – pan rallado. Repetir el proceso hasta terminar el relleno.

7. Finalmente, freir las croquetas en aceite de girasol bien caliente y dejar reposar por unos minutos en papel absorvente.

Recomendaciones:

– También las puedes hacer con queso de cabra o queso azul, muy buena alternativa.

– Si le falta sabor a la calabaza, puntualmente le puedes añadir un poco de azúcar para enfatizar su sabor dulce.

Redacción Notiactual

Receta: Croquetas de calabaza y mozzarella was last modified: by

En : Gastronomía