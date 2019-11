Receta para preparar Galletas de avena y chocolate

Galletas de avena y chocolate

Para empezar diremos que la avena es un cereal imprescindible y destacado dentro de una alimentación saludable y equilibrada, inicialmente por las propiedades y beneficios que posee. Hoy en día se caracteriza por ser uno de los cereales más consumidos de todo el mundo, motivo por el cual ha sido denominado como la reina de los cereales. Además, la avena es altamente provechosa y con ella se pueden hacer distintas recetas, como lo es el caso de las galletas de avena, un alimento exquisito y bastante nutritivo para el organismo. La avena también puede ayudar a desarrollar la masa muscular y a rendir al máximo en cada entrenamiento.

La avena no sólo posee hidratos de carbono complejos y de lenta absorción que brindan energía a largo plazo, sino también es una gran fuente de proteínas de origen vegetal que conserva micronutrientes indispensables en la dieta de cualquier persona que quiere tener una vida saludable. Cabe mencionar que destaca por su riqueza en grasas insaturadas, con alto poder antioxidante y antiinflamatorio, que además, protegen los músculos y articulaciones de posibles lesiones y molestias.

Como preparamos estas ricas galletas.

Ingredientes

230 gramos de mantequilla sin sal

380 gramos de azúcar

2 huevos

2 cucharaditas de vainilla

190g de harina todo uso

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharaditas de canela

220 gramos de avena en hojuelas

240 gramos de chocolate en gotas

Preparacion:



Precalienta el horno a 180ºC.

Comienza mezclando la mantequilla hasta ablandarla. Agrega el azúcar y bate a velocidad media – alta hasta que el azúcar se integre con la mantequilla. Mientras tanto, mezcla en un tazón la harina, la sal, el polvo de hornear y la canela. Reserva.

Una vez que la mezcla de mantequilla y azúcar esté cremosa (para ello debes parar de vez en cuando la batidora y raspar el fondo del tazón para asegurarte de que todo el azúcar se mezcle bien), baja la velocidad de la batidora y agrega uno a uno los huevos. Incorpora la vainilla. Luego añade la mezcla de harina sin batir en exceso, (solo hasta integrar bien). Agrega la avena y el chocolate en gotas.

Forma las galletas con la ayuda de una cuchara de helados mediana y colócalas sobre una bandeja forrada con papel parafinado o en un mat de silicón. Recuerda dejar suficiente espacio entre ellas pues crecen en el horno.

Hornea 12 minutos y dejar reposar en una rejilla hasta que enfríen.

