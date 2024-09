Richard Saoco lanza su nuevo sencillo “Nuestro Barrio” bajo la producción de Porfi Baloa

El joven venezolano Richard Saoco, oriundo de Guarenas, Miranda, sigue buscando su espacio en el ambiente salsero con temas de su autoría. Su más reciente lanzamiento, “Nuestro Barrio”, es un tema bien salsoso con un sabor único y original, escrito por el propio Richard Saoco.

Con este número, Richard Saoco continúa abriéndose camino en el difícil campo de la salsa, contando con la colaboración de uno de los mejores músicos del patio, Porfi Baloa, quien se desempeñó como productor general del tema. Además, el desaparecido maestro Héctor “Chispa” Hurtado, quien fue el arreglista del número, también dejó su huella en esta producción. Que Dios lo tenga en su gloria.

El sencillo “Nuestro Barrio” se somete a la consideración de los oyentes tanto nacionales como internacionales. Para Richard Saoco, la palabra “barrio” tiene un significado profundo y de respeto. Criado en un sector popular muy humilde, recuerda con cariño su niñez y adolescencia, y lo relata en esta canción.

La letra de “Nuestro Barrio” evoca recuerdos de la gente gozando en las esquinas, los panas jugando chapita, metras y volando papagallos. También rememora los guaguancós en las calles, donde los mayores tocaban instrumentos de percusión improvisados con cuñetes de pintura vacíos y palos de escoba, armando el guateque.

Richard Saoco se emociona al hablar de esta canción, ya que le trae muchos recuerdos bonitos, costumbres y tradiciones. Su mensaje es claro: nunca te acomplejes de venir de un barrio.

