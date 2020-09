Bollos de Canela

Bollos suecos de canela

Ingredientes:

Masa

210 g de leche entera

75 g de mantequilla

250g de harina panadera

140 g de harina de fuerza

3-4 g de levadura seca de panadería

Una cdta. de sal

70 g de azúcar

1/2 cucharadita de cardamomo (las semillas interiores de las vainas, majadas)

1/2 cucharadita de canela

Relleno y acabado

100 g de mantequilla

100 g de azúcar moreno

1 1/2 cdta. de canela

Un huevo batido para pintar

Azúcar perlado para espolvorear

Elaboración:

Calentamos la leche en un bol y le añadimos la mantequilla para que se derrita. Agregamos la levadura y removemos para disolverla.

Añadimos solo la harina panadera y removemos con un amasador o una cuchara de palo durante cinco minutos. Agregamos entonces todos los demás ingredientes, con la harina de fuerza, y mezclamos con rasqueta. Cuando se ha absorbido toda la harina volcamos la masa en la encimera.

Amasamos a mano o con batidora. Si lo hacemos a mano usamos el método de amasado tradicional. Seguimos la tónica de amasados de 1-2 minutos y reposos de 10-15 minutos, así hasta que la masa pase la prueba de la membrana.

Cuando la masa esté lisa y elástica hacemos una bola, la ponemos en un cuenco aceitado con el pliegue hacia arriba, la tapamos y la dejamos fermentar. No hace falta que llegue a doblar el volumen. La pasamos a la encimera bien enharinada y la aplastamos con la mano para desgasarla bien, de lo contrario luego nos quedarían grandes huecos en la miga.

Con un rodillo la estiramos en un rectángulo de unos 20×30 cm, intentando que quede de un grosor uniforme (enharinamos tantas veces como sea necesario para que no se nos pegue en exceso a la mesa). Preparamos el relleno mezclando los ingredientes con una cuchara y lo extendemos por la masa con un cuchillo o una espátula, dejando una franja sin cubrir para que selle. Empezando por el extremo opuesto a esta franja, enrollamos la masa con cuidado, sin apretar demasiado.

Con un cuchillo muy afilado cortamos el rollo en rodajas de unos 2-2,5 cm. Podemos colocar los bollos en un molde como el de la foto, para hornearlos todos juntos y que se “besen” o sencillamente ponerlos en cápsulas para magdalenas y moldes de muffins.

Dejamos que fermenten bien tapados, no hace falta que doblen. Pintamos los bollos con el huevo batido y espolvoreamos el azúcar perlado. Los cocemos en el horno a 250º un tiempo corto, 7-9 minutos. Los sacamos a enfriar sobre rejilla. Redacción Notiactual

