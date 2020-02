Robeilys Peinado logró medalla de plata y rompe un nuevo récord nacional en Polonia. La criolla quien participa en esta importante cita deportiva conquistó la presea de plata en el Czech Indoor Gala Ostrava 2020, tras saltar 4,62 metros en la prueba bajo techo.

Igualmente, la venezolana Génesis Romero conquistó este miércoles una nueva marca nacional tras alzarse con la medalla de bronce en la prueba de los 60 metros con vallas bajo techo en el Czech Indoor Gala Ostrava 2020.

La deportista se alzó con la de bronce al recorrer la prueba de los 60 metros con vallas en un tiempo de 8,25. La medalla de oro fue para Stanislava Skvarková, la plata para la griega Pesidirou.

