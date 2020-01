Robert Vogu y su #NoXenofobia retumbaron el 2019

El 2019 fue un año de éxitos para el cantautor venezolano Robert Vogu quien se dejó ver en distintas partes del mundo en los más importantes escenarios de la música y el show business.

El joven cantante mantiene más presente que nunca su nacionalismo y amor a su país Venezuela y sea el lugar en que se encuentre no duda ni un solo segundo en alzar la bandera de Venezuela y manifestarse a favor de su gente que tanto lo agradecen.

La alfombra roja del Latín Grammy fueron uno de sus apariciones más destacadas en donde encabezó una protesta de #NoXenofobia que se hizo viral y que de inmediato grandes artistas se sumaron, tal y como fue el caso de Juanes, Emilio Estefan, entre otros.

Sin embargo no solo el tema del nacionalismo ha sido noticia sino también sus outfis extravagantes y particulares que luce en cada alfombra roja que a menudo lo apuntan en las listas de los fashionistas mas influyentes pues es imposible pasar desapercibido con semejantes atuendos que son el reflejo de su cooltura-pop y asesorado por su estilista Arianna Lima quien ya tiene varios años haciendo dupla con el artista.

Este año 2020 se viene con muchas sorpresas, pues en las redes sociales se ha dejado ver que está preparando un nuevo material discográfico y que de seguro sorprenderá una vez más a todos tal y como lo ha hecho desde el inicio de su carrera con su música y propuesta visual que es producida y dirigida por el también venezolano Thom Sepulveda.

Desde aquí le deseamos todo el éxito del mundo a este venezolano de lujo que solo trae buenas noticias y alegrías al país

