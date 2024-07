Robertito Hernández y Maximino Rivera presentan “La Culpa Es Del Bongó”

San Juan, Puerto Rico — El reconocido cantante puertorriqueño Robertito Hernández, también conocido como Sonero de Pueblo, y el talentoso trombonista y multiinstrumentista Maximino Rivera, apodado La vara de oro, se unen en una emocionante colaboración musical titulada “La Culpa Es Del Bongó”. Este tema celebra la rica herencia musical de Cuba, Venezuela y Puerto Rico, las tres tierras pioneras de la salsa.

La composición, creada por el maestro cubano Jorge del Valle, fusiona las sonoridades afrocubanas con los ritmos folclóricos puertorriqueños. Los arreglos, a cargo del maestro Kevin Figueroa, aportan el sabor característico de Venezuela y el Caribe. La grabación tuvo lugar en los prestigiosos estudios Furia Studio: Villalba y Cocolizos, en Puerto Rico, bajo la supervisión de los ingenieros de sonido José Luis Rodríguez y Carlos Pérez.

Este dúo de salseros boricuas no solo reafirma el protagonismo del bongó en la música latina, sino que también promete una propuesta musical de excelencia. Con un set de músicos de primer nivel, incluyendo a Luis Jungo Ortiz en el bajo, Javier Tito Álvarez en la percusión y Maximino Rivera Jr. en los trombones, “La Culpa Es Del Bongó” llegará con fuerza y pegada al más exigente de los bailadores.

En palabras del compositor Jorge Del Valle: “La Culpa es del Bongó surge inspirada por una conversación que tuve con un gran amigo de mi tierra, Tín Buján, en su tiempo cantante y corista del Conjunto Sones de Quivicán.”

Además de esta nueva colaboración, el dúo nos deleitó recientemente con el éxito “Mi Rumba Fina”, consolidando su posición como referentes en la escena salsera.





