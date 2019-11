Rodolfo Salas protagoniza la nueva serie estelar de Televisa

La historia se titula “Médicos, línea de vida” y es transmitida en horario “prime time” por “El Canal de las Estrellas”…

El actor Rodolfo Salas logra su primera protagonización internacional con el proyecto “Médicos, línea de vida” una historia producida por Televisa y transmitida de lunes a viernes en horario estelar por “El Canal de las Estrellas”.

Este seriado dramático arrancó sus grabaciones en agosto del presente año, y su estreno se llevó a cabo este 11 de noviembre en México y otros países de habla hispana.

“Médicos, línea de vida” es una telenovela mexicana realizada por José Alberto Castro, basada en una idea original que aborda distintos casos sobre la medicina alrededor del drama.

La historia es protagonizada por la cubana Livia Brito, el colombiano Daniel Arenas, y el venezolano Rodolfo Salas.

En el drama Rodolfo interpreta al “Doctor, Arturo Molina” “… personaje que formé con la estricta asesoría de mi hermano Rodrigo Salas, quien en la vida real es médico cirujano… Durante el proceso Rodrigo me orientó cómo es la vida de un hospital, cómo reacciono en urgencias, cómo me comunico con los enfermeros y los residentes, entre otros puntos de interés… Ha sido una experiencia maravillosa y mi objetivo dentro de la historia es conquistar el corazón de “Regina Villaseñor” personaje que interpreta Livia Brito”, contó el actor.

Rodolfo Salas debutó en el mundo dramático en el año 2009 cuando participó en “Qué clase de amor”; desde entonces ha destacado en historias de Telemundo y Televisa, tales como: “La Fan”, “Mariposa de barrio”, “Sangre de mi tierra”, “Mi familia perfecta”, y “Betty en NY”, entre otras.

Rodolfo es un modelo y actor de cine, teatro, y televisión perteneciente al staff artístico de Luis Luyando Management y Palomera Group. Por lo pronto “Médicos, línea de vida” es transmitido por “El Canal de las Estrellas” y en diciembre debutará en el territorio de Estados Unidos por la señal de Univisión.

Para más información pueden seguir las cuentas de Instagram: @rodolfosalas03 y @luisluyando

Fuente. Jheisson Rodríguez



