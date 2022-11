Rojo Amelia lanza ‘Playa’, una canción que invita a escapar y encontrar libertad

Rojo Amelia es un dúo de rock pop electrónico que nace en Bogotá en medio del confinamiento de la pandemia. Andrea Landínez (voz y guitarra) y Nicolás Rico (guitarra) le dan vida a este dúo que, por medio de instrumentos acústicos, eléctricos, live looping y secuencias, logra sonar más grande de lo posible para un dúo. Los dos se encargan de la interpretación de teclados y electrónica, así como la producción y composición de las canciones.

La intención de la propuesta musical de Rojo Amelia es agridulce. Cubren un rango de emociones amplio: tristeza, felicidad, rabia, euforia. Sus canciones están hechas para reflexionar, aprender, bailar, gritar y vacilar lo bueno y lo malo de los días.

«A través de nuestras canciones enviamos mensajes de resiliencia, de aceptar la sombra y lo malo que nos ha pasado, pues nos termina construyendo; haciéndonos quienes somos. En medio de la violencia en Colombia tenemos una tremenda capacidad de soñar e inventarnos maneras de pasarla bien y bueno… también de huir de la tristeza. Para Rojo Amelia uno de los temas recurrentes es la amistad, esa familia que no nos toca, sino que escogemos y también de encontrar un hogar en lugares diferentes a la casa que nos tocó», cuenta el grupo con influencias musicales de artistas y proyectos como Bjork, Café Tacvba, Radiohead, Aterciopelados y Taylor Swift.

‘Playa’ es el nuevo sencillo de Rojo Amelia, una canción que invita a escapar y a encontrar libertad En medio del trabajo, las obligaciones y las limitaciones económicas; la ciudad gris y fría se convierte, con sus edificios, ruidos y escasos rayos de sol, en el sitio de escape cuando es imposible viajar. ‘Playa’ es decirles a los habitantes de las ciudades frías, «ustedes tienen luz, brillen sin miedo».

La canción tiene una esencia pop. La voz lleva un ritmo relajado que se combina con teclados electrónicos, guitarras latinas y rockeras, amarradas por un loop que suena a rock, pero es electrónico en su esencia.

La portada del sencillo hecha por el fotógrafo y creativo Juan Pablo Landínez, estuvo inspirada en el video ‘Zoom ‘ de Soda Stereo grabado en el Planetario de Buenos Aires. Por eso, Rojo Amelia fue al Planetario de Bogotá para darle vida a esta imagen buscando mostrar esas combinaciones fantásticas de cielo, edificios y palmeras; ese lugar de escape en medio del caos.

«Queríamos reflejar la ciudad y los cambios de luz. Estamos en una ciudad donde la luz cambia constantemente, pasa de estar nublada a alumbrarnos con un cielo azul y un sol intenso. Tenemos unas nubes que se mueven a toda y luego esos cielos rojos del atardecer que nos deslumbran a veces y que se reflejan sobre los edificios de ladrillo.

‘Playa’ estará incluida en el disco debut de Rojo Amelia que se lanzará en marzo de 2023. El álbum cuenta la historia de Amelia, nombre inspirado en la aviadora Amelia Earhart, una mujer que estando en la búsqueda incansable de libertad, encuentra refugio en la música, la amistad, las fiestas y las ciudades lejanas a su casa. Sus canciones son un homenaje a la mujer contemporánea, habla del machismo, de las ganas de libertad, del amor, de la diversión y el aburrimiento, de la felicidad y la nostalgia.

«Nosotros hacemos música para que la gente se reconozca en nuestras historias. Queremos componer canciones, producirlas y tocarlas en conciertos porque amamos la música y comunicarnos a través de ella. Quisiéramos que las personas que se sienten identificadas con nuestras experiencias nos escuchen, canten y bailen. Creemos que nuestra música es un espacio para darse permiso de sentir lo bueno y lo malo de estar vivo, tomarse los dramas menos en serio, cantarle a la amistad y encontrarse reflejad@ en las búsquedas de Amelia», concluye el dúo.