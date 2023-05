Rojo Amelia presenta ‘Amelia’, un viaje hacia la libertad

Es un viaje emocional tan variado que es perfecto para viajar, trotar, montar bici, cantar con las amig@s, arreglarse e irse de fiesta o escucharlas en una playlist de pop bonito.

Rojo Amelia, el dúo de rock pop electrónico de Bogotá conformado por Andrea Landínez (voz y guitarra) y Nicolás Rico (guitarra) lanza su EP debut ‘Amelia’.

‘Amelia’ es un trabajo de siete canciones cuyo nombre está inspirado en la aviadora Amelia Earhart. Amelia es una mujer soñadora que estando en la búsqueda incansable de libertad, encuentra refugio en la música, la amistad, las fiestas y las ciudades lejanas a su casa. Las canciones de este EP son un homenaje a la mujer contemporánea, habla del machismo, de las ganas de libertad, del amor, de la diversión y el aburrimiento, de la felicidad y la nostalgia.

«Amelia es una chica joven que sueña con volar y vive escondida entre fantasías, música, libros y su ídolo, la aviadora Amelia Earhart, quien se perdió volando. El EP reúne la historia de Amelia y cada canción cuenta diferentes etapas de su vida», comenta el dúo.

En su EP ‘Amelia’, el dúo presenta una canción para cantar, bailar, enfiestarse y tener amor propio en ‘Tokio’, un canto a la libertad, la niñez y la fantasía en ‘Amelia’, una historia de decepción y resiliencia en ‘Tahití’, un sencillo de fuerza y rabia en ‘Delicia’, un homenaje a la ciudad, la playa, el escape y la imaginación en ‘Playa’, un himno al amor por la música, la vida, los viajes y los contrastes en ‘Videotape’, y un momento para encontrarse a sí mismo en ‘Casa’.

Para Andrea «los temas principales que aborda el EP son crecer, los espacios que nos protegen y cuidan en este proceso y un deseo gigante por ser libre. Habla también de las mujeres de mi generación que hemos vivido cambios positivos de paradigmas en los últimos años y ahora cuestionamos cosas que antes eran normales. Cuando iniciamos el trabajo con Nicolás le dije “quiero hacer un álbum sobre la mujer” y, afortunadamente, él siempre fue muy alcahueta con la idea». Por su parte Nicolás considera que «aunque la temática de las canciones puede ser leída desde una perspectiva feminista, cualquier persona se puede identificar con las canciones porque hablan de sentimientos, situaciones y capacidades que todos tenemos y sufrimos: resiliencia, nostalgia, ansias de escape y reinvención».

En su EP debut, Rojo Amelia explora múltiples sonoridades mezclando rock, pop y electrónica con elementos de la música tradicional colombiana, la música clásica y la música urbana, entre otros. A nivel de arreglos, las canciones manejan muchas texturas y cambios dinámicos. La mezcla buscó dar un lugar específico a cada uno de estos arreglos.

«Con este trabajo queremos expresar que tod@s tenemos un universo interno muy rico y la música es un lugar ideal para expresarlo. Que no importa que sea moda, literatura, naturaleza o música, el arte y la belleza nos cuidan y protegen en la adversidad y que el amor no es solo de pareja sino también es amistad. También enviamos mensajes de rebeldía y libertad», enfatiza Rojo Amelia.

El EP de Rojo Amelia cuenta la historia de Amelia queriendo escapar, por eso, la portada realizada por el fotógrafo Juan Alonso muestra ese espacio privado que es la habitación, lugar donde inician sus sueños de escape. La decoración busca ubicar al público en el cuarto de una adolescente en la Bogotá de los 90’s. Hay referencias a Amelia Earhart, videojuegos y artistas que han influenciado al dúo bogotano. Los referentes culturales son clave en las letras de sus canciones y tienen mensajes, reflejando el mismo concepto en la carátula.

Dentro de los retos creativos y de composición que tuvo Rojo Amelia a la hora de darle vida a este EP se destacan el tiempo, pues hubo canciones que duraron año y medio cocinándose; el trabajo en grupo también significó un gran reto para el dúo ya que lograr arreglos y estructuras que les gustaran a los dos fue un objetivo y una meta alcanzada; y al manejo de emociones porque los procesos creativos generan diversos sentimientos sobre todo a la hora de escribir las canciones.

Durante los próximos meses, Rojo Amelia lanzará una versión Live de ‘Delicia’ en YouTube y trabaja en el libreto de un videoclip que se espera esté listo antes de finalizar el año. De igual manera, el dúo lanzará nueva música, una canción con la que ganaron el premio Idartes Bogotá Ciudad Creativa de la Música en noviembre de 2022. A través de sus redes sociales, el grupo mantendrá informados a sus seguidores sobre novedades y conciertos.

