ROMINA COLÓN DICE PRESENTE EN LA GALA VIRTUAL DEL MISS EMERALD PAGEANT INTERNACIONAL 2020

Venezuela ya tiene representante para la Miss Emerald Pageant Internacional 2020, es la joven modelo Romina Colón, este certamen de belleza internacional celebra su primera edición, vía online este 10 de julio del año en curso.

Debido a la alerta global por la pandemia del COVID- 19, la Organización Miss Emerald Pageant ha decidido realizar el certamen 100% virtual, por la seguridad de las candidatas, la organización y las personas en general; cumpliendo con las regulaciones del Gobierno de Colombia y la Organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que este evento se iba a efectuarse en la ciudad de Santa Marta – Colombia, así lo informo la directiva de la Organización GlobalBeauty Venezuela a través de un comunicado publicado en su red social de instagram oficial @globalbeautyvenezuela, que está presidida por Iván Yendiz y Leonardo González, quienes son representantes del Miss Emerald Pageant Venezuela.

Para esta edición 2.0 del concurso, Romina Colón Miss Emerald Pageant Venezuela 2020, aseguro que se encuentra preparándose para dar lo mejor de sí en este certamen internacional. Esta joven con 25 años de edad y de estatura 1.72cm, oriunda del estado Sucre, es Técnico en Educación Integral y Relaciones Industriales; posee una amplia trayectoria en concursos de belleza.

Donde Colón, compartirá en actividades virtuales con las candidatas de los 15 países, aproximadamente. Quienes competirán por ser la Emerald Pageant 2020.

Esta competencia digital inició este sábado 16 de mayo, donde las participantes durante 4 semanas realizarán concursos virtuales a través de la página oficial en Instagram del Miss Emerald Pageant Internacional, cada semana habrán 3 actividades que serán evaluados por tres representantes de la Organización y tres ex reinas internacionales, para un total de seis jueces y la votación del público, quienes tendrán la ardua tarea de calificar el desempeño de las participantes. Hasta llegar a la noche final que se llevará a cabo en la plataforma digital oficial de instagram este 10 de julio.

La ganadora de Miss Emerald Pageant Internacional 2020 trabajará como embajadora de la organización, en campañas digitales para concienciar, apoyar y promover la importancia que tienen las comunidades indígenas; que en la actualidad se encuentran en riesgo de infección por el coronavirus.

Para conocer más sobre la participación de Romina Colón, la representante de Venezuela en el Miss Emerald Pageant Internacional 2020, puedes seguir las redes sociales: @globalbeautyvenezuela, @RominaColon y @MissEmeraldPg o interactúa a través de los hashtag: #MissemeraldPageant2020, #MissEmeraldVenezuela2020 y #OrgGlobalBeautyVenezuela

En : Gente