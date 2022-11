Ron Calazan refuerza su segmento de rones para los paladares más exigentes

Los consumidores nacionales e internacionales, podrán deleitar dos nuevos rones exclusivos de la marca, que se diferencian por su innovadora presentación y, lo más importante, su cuidadoso proceso de elaboración y calidad.

Caracas, 17 de noviembre de 2022.- El Ron venezolano que nace en Alcoholes y Añejos Monagas, casa ubicada en Maturín, Ron Calazan, lanza al mercado dos productos ultra premium de su portafolio, Calazan Reserva Exclusiva y Calazan Double Cask que permitirá a los consumidores vivir una experiencia sensorial extraordinaria para los paladares más sofisticados.

Uno de los protagonistas es Calazan Reserva Exclusiva, un líquido creado por el Maestro Ronero, José Araujo, quien tiene más de 28 años de experiencia en el área de elaboración de bebidas alcohólicas, en particular en torno a los procesos de fermentación, destilación, envejecimiento y blending. El destilado posee una selección de los mejores blends, donde destacan la madera dulce frutal con tonalidades a vainilla.

Por su parte, Calazan Double Cask es considerado el primer producto en la línea de innovación de la marca, en esta oportunidad el creador de esta maravillosa mezcla es el CEO de Ron Calazan, Emiliano Bravo, quien pertenece a la tercera generación de esta empresa familiar y que ha heredado su pasión por el ron y por Venezuela. Reserva Double Cask posee blends añejados en dos tipos diferentes de barricas: 10 años de envejecimiento en roble americano y luego 12 meses en ex bourbon, predominando, de manera muy sutil, la madera tostada.

“Los venezolanos somos roneros por tradición y, desde Calazan, nos sentimos más que orgullosos cada vez que vemos el resultado de nuestro esfuerzo, que nos permite disfrutar de lo nuevo que trae la marca y alzar la bandera y decir con satisfacción, que contamos con uno de los mejores rones del mundo. En Calazan, somos el ron de la nueva generación”, expresó Emiliano Bravo, CEO de Ron Calazan.

Con estos increíbles lanzamientos, que ya suman 7 propuestas a la marca, se refleja que el ron venezolano está lleno de carácter, fuerza y tradición y Ron Calazan, seguirá sumando más reconocimientos a su gran trayectoria y a los altos estándares de calidad de sus productos.

Premiaciones 2022:

Las notas amaderadas que hacen contraste con la vainilla y frutos secos de Ron Calazan, han cosechado a la fecha importantes premios internacionales. El más reciente: las medallas obtenidas en el concurso Hong Kong International Wine & Spirits Competition, en donde se obtuvo la mención especial como el Mejor Ron de la competencia HKIWSC 2022. Allí Ron Calazan también se llevó las siguientes premiaciones:

1. Medalla de Oro: Ron Calazan Reserva Medalla de Plata: Ron Añejo Calazan 95 puntos: Ron Calazan Reserva

Durante este 2022, Ron Añejo Calazan y Ron Añejo Calazan Reserva también recibieron Medalla de Oro y Medalla de Plata en el concurso mundial Bruselas Spirit Selection.

Por otra parte, en el 2021 la marca obtuvo 7 medallas en San Francisco Word Spirits Competition y London Spirits Competition, dos certámenes de prestigio en el mundo de los destilados. En 2018 el Calazan Añejo y el Calazan Premium, recibieron Medallas de Plata en el VII Congreso Internacional del Ron en Madrid y, en el VIII Congreso Internacional del Ron Coral Gables, el Calazan Añejo obtuvo Doble Medalla de Oro.

Acerca de Ron Calazan

La creación de los rones Calazan, sigue el legado de Rodolfo Esteban Gil, conocido como ‘Calazan’, uno de los pioneros en la destilación de ron. Margariteño, siendo un adolescente se lanzó al mar con una embarcación pequeña que buscaba las costas de Carúpano, puerto principal de Venezuela en el Oriente del país, en aquel entonces metió en su maleta unos zapatos, su alambique de cobre usual para la época y su pasión por el ron.

La continuación de esta tradición familiar tiene lugar en Alcoholes y Añejos Monagas, casa ubicada en Maturín, estado Monagas, donde se elabora Calazan. En el año 2013 nació la idea de crear una marca de ron añejo para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

La creación de la empresa Alcoholes y Añejos Monagas en la zona industrial de Maturín, nació en febrero de 2014. Tiene una capacidad de 40.000 barricas de roble para la producción de rones añejos. Actualmente tiene 35 mil de roble americano. En 2016 se instaló una línea de envasado y en el último trimestre de 2017 se lanzó al mercado Calazan.

Los rones ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.