Ron Roble presenta Maestro, el lujo y la calidad de siempre al alcance de todos

Asequible, fresco y versátil este nuevo destilado, que rinde homenaje al maestro ronero Giorgio Melis, se distingue por su elegancia y sus notas a caramelo y frutos secos

Caracas, julio 2022.- Ron Roble suma una nueva propuesta a su portafolio de rones venezolanos premium con Ron Roble Maestro, un licor fresco y seco, elaborado a partir de caña de azúcar cultivada en el estado Yaracuy, en el que se condensa toda la filosofía de calidad y éxitos que distinguen a la marca.

Roble nace de la filosofía de que para elaborar buenos rones el método tradicional y los años en barrica no tienen sustitución, Maestro sigue estos principios para ofrecer un producto más versátil y accesible, con 40 grados de alcohol y un añejamiento mínimo de seis años en barricas que le otorga complejidad, estructura y fragancia.

Maestro, al igual que todos los productos de Ron Roble, pertenece a la Denominación de Origen Controlada DOC Ron de Venezuela que certifica su origen y nobleza. Elegante, complejo y fácil de disfrutar, fue concebido para convertirse en la puerta de entrada de las nuevas generaciones al universo de los rones de lujo.

Es un ron de color ámbar medio, limpio y brillante, sin partículas en suspensión, de densidad media y lágrimas delgadas bien estructuradas. En nariz se percibe con aromas amables que evocan a la melaza, la vainilla, la madera y las avellanas. En boca es seco, de moderada mineralidad, taninos adecuados, notas de caramelo y frutos secos.

Su cuerpo es elegante y su acidez agradable. Su botella mantiene el mismo estilo del Ron Roble Extra Añejo con un diseño más dinámico. En su elaboración se añeja solo el corazón del alcohol y se evita la mezcla con rones jóvenes para obtener una bebida amable al momento de ser tomada y amable al día siguiente. Todos estos atributos lo hacen perfecto para ser degustado solo o en coctelería de alta gama.

Su nombre, Maestro, rinde homenaje a Giogio Melis, Maestro Ronero de reconocida trayectoria que en este 2022 celebra 55 años de reconocida trayectoria, siendo el mayor de los actuales Maestros Roneros de nuestro país. Es él el artífice de las excelentes notas y atributos que distinguen a todos los productos de Ron Roble, firma de la que es socio fundador.

“Maestro es un esfuerzo que hacemos desde la marca para que el ron de lujo sea más accesible, para que todos puedan disfrutar de la calidad del ron venezolano”, asegura François Boccalandro uno de los socios.

El proceso

La calidad, los sabores y el aroma de Ron Roble Maestro son el resultado de un proceso de elaboración en el que se respeta la tradición y la excelencia de las materias primas. Todo comienza con la producción de la melaza, obtenida de caña de azúcar de primera calidad, que luego pasa por el proceso de fermentación con cepas de levadura seleccionadas para conseguir alcoholes que luego serán separados en la destilación de cinco columnas.

A este destilado se le agrega agua pura y libre de minerales para proceder a añejarlo en barricas de roble blanco americano en las que ganará cuerpo y aromas a través del oxígeno que permea por las barricas, cuya madera aporta los taninos que, al interactuar con otros componentes orgánicos le otorgan el color ámbar y los sabores característicos de un buen ron añejado.

La calidad de los productos de Ron Roble Viejo ha sido reconocida en importantes ferias internacionales dedicadas a vinos y destilados en ciudades como Berlín, Roma, Nueva York, San Francisco y Madrid. Desde su estreno en 2012, los rones de Roble atesoran más de 40 premios obtenidos desde su lanzamiento por los productos que integran su portafolio.

NP,MAG Comunicaciones