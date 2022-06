Rosalinda Silver nos llega con sus temas, Sueños Cumplidos y Rescátame

Cantante, Compositora, Actriz, además de Empresaria Rosalinda Silver , nace en Santo Domingo, República Dominicana. Es una mujer polifacética, emprendedora llena de letras e historias con su propia melodía.

Empoderar y darle valor a la mujer por medio de la música es su misión principal. A los 6 años de edad estudió clases de actuación y baile, pero sus padres no quisieron apoyarla con sus sueños, ellos querían que estudiara. Así que no se lo pusieron fácil. En su adolescencia comienza a escribir poemas y canciones, y decidió salir en busca del sueño Americano a los Estados Unidos.

Ahora vive en la ciudad de Nueva York. Rosalinda participó en el certamen de belleza de Univisión, Nuestra Belleza Latina, lo que abrió las puertas a que directores de películas en NY la contactaran participando así en dos roles principales en la serie Mortales.

También como otros roles en las películas “The Streetz” (2017) y “The Grecophole” (2014).

Participó como modelo en videos musicales y ha trabajado también haciendo comerciales de televisión. Ella viene a deslumbrarnos con sus talentos innatos y así tocar el corazón de cada uno dejando su legado.

