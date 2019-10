Rosangelica Monasterios se lanza al mundo de la actuación

La animadora de “Noticias Espectáculo Globovisión” confesó estar enfrentando otras experiencias profesionales…

La animadora y periodista, Rosangelica Monasterios, informó estar inmersa en nuevas áreas de la comunicación. Esta vez se trata del mundo de la actuación, lugar en donde la animadora de “Noticias Espectáculo Globovisión” dice sentirse “como pez en el agua”.

Dos años en el canal de la Alta Florida le han permitido a Rosangelica mostrarse profesionalmente como Redactora, Asistente de Producción, Reportera, y Animadora. “Ahora le estoy haciendo frente a otra experiencia artística; es un campo maravilloso que estoy disfrutando al máximo y en donde estoy aprendiendo nuevas herramientas profesionales” contó.

¿Quiénes son sus Coach´s en esta disciplina?

Estoy trabajando de la mano de Mario Sudano, Desiré Monasterios, y Antonio Cuevas.

¿De dónde nació este deseo actoral?

Desde muy pequeña quise ser actriz pero lo dejé a un lado por mi carrera periodística. Ya graduada como Comunicadora Social y con plena experiencia en el campo, puedo abrirme paso en otras áreas; por eso creo que éste es el mejor momento para prepararme actoralmente.

¿Dejaría la animación por la actuación?

Soy una mujer de retos y compromisos; así que puedo emprender y defender ambos terrenos sin descuidar alguno.

Rosangelica agregó estar consciente de la baja producción dramática que se vive en el país; sin embargo, no pierde el rumbo y mucho menos descarta la posibilidad de participar en proyectos maravillosos “… sean hechos para la televisión, el cine, o el teatro, lo importante es que daré lo mejor de mí en este camino” expresó.

El 2019 ha sido un año de evolución para Monasterios; según lo hizo saber, trabajar en proyectos como “Noticias Espectáculos Globovisión”, conducir el reality show “Quiero ser Miss Tierra”, animar el “Miss Supranational Venezuela 2019” y el “Miss Earth Venezuela 2019” le permitieron ir por más. “Ser actriz requiere de mucha disciplina, compromiso, y dedicación… Esas fórmulas las estoy aplicando y quizás para el 2020 les anuncie mi participación en una historia creada para el entretenimiento del venezolano; así qué, no me pierdan la pista…” citó con picardía.

