Rossi López Presenta su Nuevo Sencillo Navideño «Fiesta En Navidad»

Santo Domingo, República Dominicana – 11 de noviembre de 2024. – La destacada cantante Rossi López anuncia con gran entusiasmo el lanzamiento de su nuevo sencillo navideño titulado «Fiesta En Navidad». Esta festiva y alegre composición del talentoso cubano Jorge Del Valle promete convertirse en el himno de las celebraciones navideñas de este año.

«Fiesta En Navidad» es una canción que captura la esencia y la magia de la temporada navideña, invitando a todos a disfrutar de la alegría, el amor y la unión familiar. Con su contagioso ritmo y su melodía pegajosa, Rossi López nos regala una pieza que sin duda hará vibrar los corazones de quienes la escuchen.

Rossi López es conocida por su poderosa voz y su capacidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales. Con este nuevo sencillo, la artista muestra una vez más su versatilidad y su pasión por la música. «Fiesta En Navidad» es una celebración de las tradiciones y la alegría que trae consigo la Navidad, y está destinada a ser un éxito tanto en las pistas de baile como en los hogares de todo el mundo.

En palabras de Rossi López, «Estoy muy emocionada de compartir ‘Fiesta En Navidad’ con todos mis fans. Esta canción es muy especial para mí, ya que refleja la alegría y el espíritu festivo de esta época del año. Espero que todos disfruten de esta fiesta musical tanto como yo disfruté grabándola.»

«Fiesta En Navidad» ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

