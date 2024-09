Rossi López presenta su nuevo sencillo “Yo Viviré”

Rossi López, conocida como “La Dama del Sabor”, lanza su primer cover después de un exhaustivo estudio de varios temas musicales. La talentosa cantante ha tomado la acertada decisión de escoger el icónico tema “Yo Viviré” de Gloria Gaynor, llevándolo al género de la salsa con nuevos arreglos adaptados a la nueva generación salsera.

“Yo Viviré” marca un hito al ser la primera vez que esta canción es traducida al español en el género salsero. Originalmente interpretada en inglés y en español en discos soul, ahora Rossi López nos deleita con una versión sabrosa y pegajosa de esta emblemática canción.

Rossi López ha vivido una historia personal muy similar a la narrada en “Yo Viviré”. La canción destaca por su poderoso mensaje sobre la importancia de amarse a uno mismo y no depender de la aprobación o presencia de otros para encontrar la felicidad y la satisfacción en la vida.

El sencillo “Yo Viviré” estará disponible en todas las tiendas digitales a partir del 13 de septiembre de 2024. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta nueva y vibrante versión de un clásico atemporal.

