Rotary Los Teques estrena nueva junta directiva, 78 años haciendo el bien..

Rotary Los Teques estrena nueva junta directiva

A partir del mes de julio y durante un año la nueva directiva de Rotary Los Teques estará dirigida por la trabajadora social Rosa Devesa como presidente, Marcos Ojeda como Secretario y Diamelis González como tesorera.

Durante el acto Rosa Devesa, manifestó que continuarán con los programas sociales que ha venido desarrollando el Rotary en los últimos años como lo son; Cunas de amor, el cual logró entregar 60 cunas a la Maternidad de Carrizal, se continuará con la entrega de alimentos a casas hogares, donación de libros de lectura, Piensa Verde para promover el cuidado del planeta además de los talleres para emprendedores, que durante la pandemia han permitido a más de 1200 personas tener la posibilidad de emprender en repostería desde casa.

“Ya arrancamos la gestión entregando la primera donación de 20 kilos de alimentos a la Casa Hogar San Onofre y al Comedor Infantil de El Vigia y tenemos en desarrollo varios cursos de repostería via online junto a la chef Betty Moreno, quien nos ha apoyado en una alianza para ayudar a otros”.

Entre los talleres programados para el 17 de julio se encuentra el de elaboración de tortas frias para emprendimientos y el 24 del mismo mes está previsto uno de masa hojaldre, con el que pueden elaborar pasapalos, palmeritas y pastelitos. Para conocer de los detalles de estas formaciones pueden seguirlos en sus redes como @rotarylosteques

