Miami, FL, 15 de febrero de 2022.- (@MinayaPR) ROX FRONTINI inaugura oficialmente su nueva Experiencia de Arte “FEAR FREE” a partir de mañana 16 de febrero en las instalaciones de su atelier y estudio en Coconut Grove, Florida.

La artista pionera en su estilo combina arte, música y diseño para inspirarnos a conectar con las cualidades más elevadas del ser humano, como en este caso el valor de trascender el miedo.

Más que una instalación o exposición de arte “FEAR FREE, The Art Experience” (La Experiencia de Arte LIBRE DE MIEDO) devela una serie de pinturas, esculturas textiles, ilustraciones y canciones diseñadas exclusivamente por la artista para #InspirarTuPoder de Trascender el Miedo.

«Todo ser humano tiene la capacidad de superar debilidades y retos, solo que requerimos apoyo para mantenernos motivados e inspirados a hacerlo. Cada una de las obras de arte, melodías, letras, mensajes y diseños que conforman La Experiencia FEAR FREE, han sido concebidos con precisión para alimentar nuestra Alquimia Creativa, inspirándonos a seguir adelante manifestando lo que alguna vez fueron solo sueños» explica ROX sobre esta nueva experiencia.

Como excepción, “La Experiencia FEAR FREE” estará abierta al público que asista al Festival de Arte de Coconut Grove el sábado 19 y domingo 20 de Febrero de 2022, a partir de las 11am.

«Cada una de mis creaciones está diseñada para apoyar y motivar a personas que están en el camino del crecimiento personal, el despertar consciente y el liderazgo con propósito. Acompañarles con arte y entretenimiento en su valioso camino de transformación y desarrollo, es uno de mis más grandes regalos.» expresa la Artista Integral Roxana Frontini, conocida como ROX.

Para asistir a este evento privado, solo es necesario suscribirse a la lista V.I.P de ROX e ingresar con el correo electrónico para recibir la invitación y novedades. Todos los detalles pueden ser encontrados en https://roxanafrontini.com/fearfree

