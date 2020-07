Royster, presenta su nuevo EP “Al otro lado”

La banda de rock alternativo merideña celebra la llegada de su EP “Al otro lado”, en este mes de julio. Un lanzamiento que viene de la mano de “Cósmico” su primer sencillo promocional, con un video que hacen de este estreno un encuentro con la música que nace en Venezuela.

Luego de un proceso creativo y de gestación que nació en el 2017, los músicos de Royster, anuncian la llegada de “Al otro lado”. Disponible desde ya en todas las plataformas digitales. Juan Varela [Guitarra – Coros], Rommel Moreno [Vocalista, sintetizadores], Andrés Tripputi [Baterista – vocalista] y Luis Feaugas [Bajista – coros], emprenden un nuevo recorrido promocional para hacer visible el resultado de años de trabajo musical juntos.

En palabras de sus integrantes, su nuevo EP es, “… uno de nuestros primeros trabajos juntos… en este proyecto siempre nos basamos en lo sublime de la vida y en la expresión interna como seres. La palabra que abarca todo nuestro trabajo sería: Sublime…”. También agregaron “…debido a distintas circunstancias nos tomó un largo tiempo lograr completarlo. Este momento de espera e incertidumbre nos creó la necesidad de expresarnos y poder mostrar al mundo quién es Royster y qué traemos con nosotros”,

Cósmico, su primer sencillo promocional, es un tema que habla sobre esa sensación de extrañar a un ser querido desde lo más profundo. Este single viene de la mano de un video que fue grabado entre Mérida – Venezuela y Barcelona – España y cuenta con la dirección de Camilo Paparoni. Actualmente se encuentra disponible por el canal de youtube de la banda.

El EP Al otro lado fue producido por Rommel Moreno junto a los músicos de Royster y fue grabado/mezclado por Marco Imperatori en Imperatori Estudios contando con la colaboración de Alfredo Flores como ingeniero asistente.