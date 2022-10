Rubby Cobain: La Chama que Pinta Billetes está en Venezuela.

Rubby Cobain regresa a Caracas con más pintura, billetes, stickers e historias de sus viajes y exposiciones por el mundo.

Después de seis años sin estar en su ciudad natal, Rubby Cobain regresa a Caracas cargada de historias y arte. La venezolana llegó desde Buenos Aires con la intención de reconectar con el país y mostrar sus nuevos proyectos artísticos.

Tras una temporada exitosa exponiendo en reconocidos museos de Nueva York y Miami, Rubby se ha propuesto conquistar con su ingenio a artistas de todas partes del mundo. En mayo de este año tuvo un encuentro mágico con el cantautor uruguayo Jorge Drexler en la ciudad de Buenos Aires, a quien hizo entrega de uno de sus billetes intervenidos. En TikTok se viralizó cuando Bad Bunny comentó el video donde ella dibuja su cara en un billete de 500 bolívares; algunos usuarios aseguran que obtener una respuesta del artista boricua es casi imposible. Rubby lo logró.

A los 18 años, Rubby comenzó su formación académica en Artes Plásticas mención pintura y más adelante, en el año 2016, se muda a la ciudad de Buenos Aires donde continúa su camino artístico con obras nuevas, pero con el mismo propósito. Su arte consiste en intervenir billetes con la cara de personalidades, paisajes y otras figuras icónicas del imaginario pop latinoamericanno, con la intención de darles visibilidad y peso.

En junio de 2021 representó al país en la exposición Venezuela Art Fair que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, donde participaron más de 80 artistas venezolanos de distintas disciplinas. En diciembre del 2021, volvió a participar en su 2da. Edición. También formó parte de un tributo al maestro Armando Reverón que se realizó en los espacios de «MANA Contemporary» en Jersey City. En marzo de 2022 participó en el Venezuela Art Fair no solo para exponer sus piezas, sino también como parte de su equipo de producción.

Además de las exposiciones, Rubby está preparando un proyecto junto a Cisneros Media en el que participará en la creación de una colección de NFT del Dr. JGH titulada «Dr. 1919». Además, trae una nueva propuesta de packs de calcomanías variadas – como merch- de sus billetes digitalizados.

Para saber más de su recorrido por el mundo, dejando el arte y el nombre de Venezuela en alto, puedes seguirla a través de sus redes sociales como: @rubbycobain.