Falleció Rudy Márquez a los 81 años luego de una intensa lucha contra el cáncer

El cantante venezolano Rodolfo Márquez Van Stenis, conocido popularmente como Rudy Márquez, falleció este miércoles 9 de octubre a los 81 años en Medellín, Colombia, tras enfrentar una intensa lucha contra el cáncer de páncreas.La familia comunicó la noticia a través de un mensaje en las redes sociales del artista. Se supo que el productor musical, oriundo de Caracas y nacido en 1942, había solicitado la eutanasia en el país vecino, donde había vivido durante varias décadas, después de recibir su diagnóstico hace un mes.

“Queridos familiares, amigos, fans y miembros de la prensa, con gran tristeza les informamos que hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, nuestro amado Rudy Márquez ha fallecido en Medellín, Colombia, después de luchar contra el cáncer”, señala el comunicado.Los familiares del célebre intérprete de baladas y boleros expresaron que siempre estuvieron a su lado cuidando de su bienestar.

“En todo momento estuvo rodeado de sus seres queridos, quienes le brindaron alegría y amor hasta el último instante de su vida”.“A pesar de su ausencia física, estamos convencidos de que su música permanecerá viva, ya que se ha convertido en un legado que perdura en la memoria y el corazón de su fiel público”, agregan.Continúan diciendo: “Será recordado por su excepcional voz y las conmovedoras historias de amor y desamor que se reflejan en las letras de sus canciones, además de mantener vivo el género de la balada”.Rudy Márquez, quien formó parte de grupos como Los Impala, Los 007 y Los Dangers, será siempre nuestro “eterno romántico”, concluye el mensaje de la familia, que pidió respeto por su privacidad en este momento de dolor.Entre sus canciones más icónicas se encuentran «El amar y el querer», «Será», «No lo puedes negar» y «Era bella», entre otras. Con estos temas, logró conquistar no solo a Venezuela, sino también a diversos países de América Latina y Europa.

View this post on Instagram A post shared by Rudy Marquez (@soyrudymarquez)

Falleció Rudy Márquez a los 81 años luego de una intensa lucha contra el cáncer was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.