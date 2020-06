Rusia comienza a distribuir medicamento para el coronavirus con efectividad de 90 por ciento. Estos Primeros lotes del fármaco ruso Avifavir, el primer medicamento específico contra el covid-19 aprobado en el mundo, ya han llegado a clínicas de Moscú, San Petersburgo, y de otras regiones del país, como República de Tartaristán, Kírov y Ekaterimburgo, informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RFPI, por sus siglas en ruso).

Mecanismo de acción

Favipiravir actúa inhibiendo la acción de la enzima RNA polimerasa, esencial para la replicación del virus​. Favipiravir se convierte en ribofuranosil-trifosfato por enzimas celulares, esta sustancia inhibe de forma selectiva la RNA polimerasa de los virus ARN, sin producir toxicidad aparentemente sobre las células de mamífero ni inhibir en ellas la síntesis de DNA ni RNA celular. No obstante se desconoce en detalle su seguridad y eficacia en humanos por encontrarse aún en fase experimental.

Disponibilidad actual

60.000 tratamientos del fármaco estarán disponibles este mes en hospitales de toda Rusia. Si fuera necesario, su producción podría aumentar hasta los dos millones al año.

Efectividad del fármaco

El medicamento «demostró una alta eficiencia» durante la primera etapa de los ensayos clínicos. En los primeros cuatro días de tratamiento, el 65 por ciento de los 40 pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al covid-19 y, para el décimo día, el número de pacientes que dieron negativo aumentó al 90 por ciento.

