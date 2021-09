Buenas noticias! Rusia desarrolló la cura para el COVID-19 y aplica para todas las variantes

La mejor noticia que ha recibido el mundo luego de casi 2 años de pandemia por el coronavirus COVID-19 ha sido el desarrollo de una cura para el coronavirus por científicos rusos.

Un nuevo medicamento contra el coronavirus que podría aliviar significativamente el transcurso de las graves enfermedades causadas por este agente patógeno, que recibió el nombre de Mir-19, ha sido elaborado por el Instituto de Inmunología de la Agencia Federal de Biomedicina de Rusia.

La palabra ‘mir’ en ruso significa dos cosas: ‘mundo’ y ‘paz’. Si este fármaco es realmente tan eficaz como dicen sus creadores, podría traer paz a muchas familias del mundo.

RT conversó con el director de la institución médica, Musá Jaítov, para conocer más detalles sobre este nuevo medicamento.

‘Único en su género’

«Es el primer medicamento de este tipo en el mundo. Es un fármaco etiotrópico específico antiviral. Afecta directamente el ARN del SARS-CoV-2. Logra eliminar el virus de la célula infectada«, explicó.

Gracias al Mir-19, se alivia el transcurso de las enfermedades que puede causar el virus. Sus creadores aseguran que, cuanto antes comience la toma del medicamento, mejor se recompondrá la salud del infectado. Y precisan que la mayor eficacia se alcanza en los primeros tres días después del contagio

El fármaco se aplica con ayuda de un sencillo inhalador. De este modo, el componente antiviral arriba directamente al tracto respiratorio. La fórmula del medicamento garantiza que el virus prácticamente deje de reproducirse.

La seguridad ante todo

En el Instituto de Inmunología afirman que su fármaco será eficaz contra todas las variantes del coronavirus, porque interactúa con los fragmentos más resistentes del genoma de la covid-19. Según los creadores del medicamento, esta interacción resulta absolutamente segura para la salud humana.

«En la etapa de desarrollo era muy importante elegir los ARN de interferencia pequeños, de modo que no afecten los genes humanos», comentó Jaítov.

«En este sentido, el fármaco bloquea el gen del virus sin interactuar con el gen humano. Hemos hecho un trabajo analítico muy serio para demostrarlo. Esto significa que es seguro para las personas», detalló.

Versión en espray

En una primera etapa, está previsto que el Mir-19 se aplique exclusivamente en los hospitales.

Luego, ya estará al alcance del público en general. Incluso, se lanzará un formato en espray, que tendrá como fin prevenir el contagio luego del contacto con un infectado con coronavirus. En este caso, el fármaco podría frenar el desarrollo de la enfermedad.

