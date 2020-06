Rusia lanza el medicamento Avifavir para tratar el COVID-19. Los hospitales rusos pueden empezar a aplicar el antiviral, registrado bajo el nombre de “avifavir”, a pacientes desde el 11 de junio, informó a Reuters el jefe del fondo soberano de la RDIF de Rusia, Kirill Dmitriev, en una entrevista.

Indicó que la firma encargada de su producción fabricaría suficiente para tratar a unas 60.000 personas al mes. Actualmente no existe una vacuna para el covid-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, y las pruebas en humanos de varios medicamentos antivirales existentes aún no han demostrado su eficacia.

Un nuevo medicamento antiviral de Gilead llamado remdesivir ha resultado prometedor en pequeños ensayos de eficacia y está siendo administrado a pacientes en algunos países bajo reglas de uso compasivo o de emergencia.

