El basket de la NBA.- Russell Westbrook logró segundo triple-doble consecutivo desde que se unió a los Rockets de Houston y los llevó a una victoria por 130-12 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

Westbrook aportó 28 puntos, 10 rebotes y entregó 13 asistencias para el equipo de Houston en 34 minutos de juego.

Para Westbrook es el triple-doble número 139 de su carrera, que le permite superar a Magic Johnson por el segundo lugar en la lista de todos los tiempos.

Ahora se encuentra detrás sólo de Oscar Robertson, que consiguió 181.

Por los Rockets, que sumaron su primera victoria en esta temporada, destacaron James Harden, con 29 puntos, y P.J. Tucker, con 16.

Y por los Pelicans resaltó la labor de Brandon Ingram, con 35 puntos y 15 rebotes; Josh Hart aportó 23 tantos y Lonzo Ball acabó con 18 tantos y 10 asistencias.

