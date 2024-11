Ryan Milo Lanza «Si Me Dejas No Vale», Su Nueva Versión de un Clásico del Merengue

Santo Domingo, R.D.- El joven cantante Ryan Milo presenta su más reciente sencillo, Si Me Dejas No Vale, una renovada interpretación de un tema clásico que ha dejado una profunda huella en la música latina. Originalmente interpretada por Julio Iglesias en versión balada y popularizada en merengue por el grupo La Línea, esta icónica canción cobra una nueva vida con el estilo único de Ryan Milo, quien contó con la producción musical de Francisco Barbosa, mejor conocido como Paco Paco.

Ryan Milo, quien ha demostrado su gran versatilidad dentro del género tropical, subraya la importancia de preservar el arreglo original de La Línea, creado por el reconocido maestro Juan Valdez, al mismo tiempo que incorpora toques contemporáneos que revitalizan la pieza. «Queríamos rendir homenaje a la esencia del tema y, al mismo tiempo, aportar una sonoridad moderna que conecte con las audiencias actuales», explica el artista.

Desde su debut discográfico en 2021 con Cómo Olvidar: Back To The 90’s, donde homenajeó a grandes exponentes de la música tropical como Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Elvis Crespo y Olga Tañón, Ryan ha seguido evolucionando y ampliando su propuesta musical. Su primer álbum, lanzado por la productora independiente Zonido Network, también incluyó su primera colaboración con Milly Quezada en una versión renovada del tema Entre Tu Cuerpo y El Mío.

Ese mismo año, fue invitado por Elvis Crespo a regrabar el éxito La Foto Se Me Borró, lanzando nuevas versiones en bachata, merengue y EDM. En 2022, lanzó Karma, junto a la merenguera Gisselle, consolidando su lugar en la escena tropical.

Recientemente, el artista presentó su sencillo Cuánto Daría, una bachata que atrajo la atención de Fonovisa, llevando su música a nuevos públicos y abriendo puertas para versiones norteñas, además de una colaboración con el grupo Vilax.

Si Me Dejas No Vale no solo es un homenaje al legado musical que ha marcado la historia de la música latina, sino que también refleja el crecimiento artístico y la evolución de Ryan Milo. Con una energía vibrante y una producción de alta calidad, este nuevo tema se perfila como otro gran éxito en su carrera. Este merengue se distingue por sus arreglos musicales intensos, convirtiéndolo en uno de los más dinámicos y arriesgados que ha lanzado hasta ahora.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, a través de La Oreja Media Group, y su videoclip fue filmado en República Dominicana bajo la dirección de Marcos Salcedo. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta nueva joya musical de Ryan Milo.

