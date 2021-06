Sabrina Estepan presenta su primer álbum

Miami, FL, 2 de junio de 2021.- (@MinayaPR) La cantante dominicana Sabrina Estepan lanzó su primer álbum, titulado “SE’’, un disco de ocho canciones con el que se pasea por diversos ritmos tropicales, la bachata, el merengue, el pambiche y sin dejar el jazz, género que le abrió las puertas en varios escenarios.

“SE’’ es la carta de presentación de la cantante que lleva más de 20 años en los escenarios. “SE son mis iniciales y a la vez es “lo que Sé y lo que Soy”. Como músico “lo que Se” es cantar, y canto con todo mi corazón esta que es mi interpretación personal de la música tropical’’.

“SE’’ no solo refleja a la Sabrina cantante; refleja también a la mujer que está contando un ciclo de una relación amorosa tóxica que termina y cómo lo supera, para ir a buscar un nuevo amor.

