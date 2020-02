Recetas con Plátano: Buñuelos,Envueltos de Plátano frito,Plátano asado y mucho más

A continuación las más suculentas recetas compartidas por reconocidas páginas especializadas en gastronomía:

Buñuelos de Plátano

Ingredientes:

2 plátanos maduros

2 cucharadas de margarina

1 taza de leche

1 taza de queso blanco rallado

2 cucharadas de harina de trigo

* azúcar y canela al gusto.

Preparación

Hacer un puré con los plátanos, a esto agregar todos los ingredientes, hacer bolas medianas, pasar por harina y freír en aceite bien caliente y suficiente, sacar y poner en papel absorbente, rociar con azúcar y canela.

Envueltos de Plátano frito

Ingredientes

2 huevos

300 ml de leche

palillos de madera ó ramas largas de cebollín.

sal y azúcar al gusto

100 gr de Jamón cocido

Sartén y aceite de oliva

10 gr de levadura Royal

500 gr de Harina de Trigo

300 gr de Queso rallado o en láminas

3 plátanos fritos (llamados plátano macho o banane platain

Preparación

En un envase hondo, batir los huevos con la leche y el azúcar. Cuando todo esté mezclado, agregar lentamente la harina de trigo con la levadura royal y la pizca de sal. Reservar a un lado. Ahora tomamos la sartén y ponemos a calentar el aceite. Con un cuchillo, quitar la concha de cada plátano hasta que queden limpios y luego cortarlos en láminas o cuajos. Cuando veamos que el aceite está caliente agregar los plátanos y dejar que se doren por ambos lados. Se aconseja al sacarlos de la freidora , dejarlos reposar en toallín absorbente para evitar restos de aceite innecesarios. Ahora bien, vamos a tomar cada rebanada o lámina de plátano frito y le colocaremos dentro queso y jamón, luego lo enrollaremos, sujetando el extremo con un palillo de madera o con una ramita de cebollín suficientemente gruesa para aguantar el relleno sin romperse. Luego hacemos lo mismo con la docena de lonchas de plátano frito que debemos tener frito. Con una cuchara de sopa, colocamos el enrollado de plátano frito relleno y lo sumergimos en la mezcla. veremos cómo el plátano se recubre de la mezcla en la cuchara, así como lo veremos, lo echamos en la sartén de aceite muy caliente. Dorar, dar la vuelta y al sacarlo, dejar escurrir en un papel absorbente. Hacer lo mismo con todos los demás envueltos. Listos para comer… acompañar con café con leche o un buen chocolate caliente.

Plátano asado

2 plátanos maduros. Pero no pasados. 2 cucharadasmantequilla. 150 gramosqueso blanco rallado. Queso semi duro.

Preparación

Pele los plátanos y colóquelos en el horno sobre una bandeja con papel aluminio, precalentado a 180 oC. Hasta que doren por todos lados.

Pasados al rededor de 30 minutos y tomen ya un color caramelo, retire los plátanos ábralos por la mitad a lo largo pero sin llegar a atravesarlos por completo. Ábralos y untelos con mantequilla y agregue bastante queso blanco rallado dentro de los plátanos.

Vuelva a colocarlos en el horno y déjelos hasta que el queso se derrita un poco y se termine de dorar. Puede colocar en horno en gratinado.

Sírvalos bien calienticos. Se suelen comer así nada más, pero puede añadir una ensalada de vegetales verdes.

Tortillas de plátano maduro

Ingredientes

4 huevos

1 plátano maduro grande

1 cebolla roja

Chorizo

Aceite

Sal

Preparación

Pelar el plátano maduro cortar en dados de un centímetro freír en aceite reservar.

Cortar el chorizo en dados freír reservar.

Batir los huevos agregar sal y la cebolla picada finamente unirlo con el plátano y el chorizo.

Calentar la sartén con aceite preferible solo untado de aceite y agregar la mezcla tapar, dejar a fuego muy bajo hasta que podamos darle la vuelta con un plato. Voltear, dejar cocer por el otrolado y después servir. Ideal acompañarlo con arroz blanco o al gusto.

Yo-yos: plátanos rebozados rellenos de queso

Ingredientes (Para dos personas)

2 Plátanos maduros

200 gr de queso blanco, puede ser cuajada andina, ¡incluso puede ser queso de cabra!

1 Huevo

Harina de trigo

Aceite de vegetal

Preparación:

Corta los plátanos en tajadas (filetes), fríelos en aceite hasta que estén dorados. Retíralos de la sarten y deja que se seque el exceso de aceite en una servilleta.

Corta el queso en láminas de menos de 1 cm de grueso, cada lámina del tamaño de una “tajada” de plátano.

Coloca una lámina de queso en medio de 2 tajadas y pásala por una mezcla de huevo y harina. Procura que dicha mezcla no sea muy aguada, pero tampoco que sea una pasta seca.

Fríe cada uno de los yo-yos en aceite profundo hasta que se dore el rebozado.

Vuelve a secar el exceso de aceite con una servilleta y sírvelo como acompañante de cualquier proteína o cómetelos así solos. También puedes usarlos como entrada.

Y para cerrar con broche de oro… ¡El Patacón Zuliano!

Ingredientes

-Plátano verde.

-Carne, pollo o pernil.

-Queso de mano, amarillo, parmesano o de año.

-jamón.

-Huevos.

-Lechuga y tomates.

-Salsa tradicionales, mayonesa, tomate y mostaza

Preparación

Si compra las hojitas de plátano para hacer patacón, el proceso para la preparación será más práctico, pero si no, entonces debe pelar el plátano que esté bien verde, luego córtelo en dos de arriba hacia a bajo lo medio sofríe, y sobre una tablita lo aplasta con una piedra para volverlo a llevar a la sartén hasta que se vea crujiente, se coloca en una servilleta para absorber el aceite y posteriormente se procede a colocarle el relleno.

A su gusto le puede colocar carne mechada, pollo y carne en trocitos o pernil. Luego le agrega el jamón, queso de mano y queso amarillo, posteriormente los vegetales; lechuga y tomate. No olvide los huevos en rebanada y para finalizar la salsa de tomate, mayonesa y mostaza y un toque de queso parmesano o de año. Listo para comer un rico y delicioso patacón.

