Safaris en Zanzíbar: Un encuentro con la naturaleza salvaje de África Oriental

Zanzíbar, el archipiélago de ensueño situado frente a la costa de Tanzania, ofrece más que playas paradisíacas y aguas cristalinas. Para aquellos que buscan una aventura más emocionante, Zanzíbar se convierte en la puerta de entrada a un safari inolvidable en el continente africano.

Si bien la isla en sí no alberga fauna salvaje terrestre, Zanzíbar sirve como punto de partida ideal para safaris en los parques nacionales del continente. Serengeti, Tarangire y el cráter de Ngorongoro, por nombrar algunos, se encuentran a solo un corto vuelo o viaje en ferry, y ofrecen la oportunidad de presenciar la majestuosidad de la sabana africana en su máxima expresión.

¿Qué esperar de un safari en Zanzíbar?

Un safari en Zanzíbar te permitirá sumergirte en la naturaleza salvaje y observar de cerca a los «Cinco Grandes»: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes negros. Además de estos emblemáticos animales, podrás encontrar una gran diversidad de fauna, como jirafas, cebras, ñus, gacelas, cocodrilos, hipopótamos y una gran variedad de aves.

Los safaris se realizan en vehículos todoterreno especialmente diseñados para este tipo de excursiones, conducidos por guías expertos que te acompañarán durante todo el recorrido, compartiendo sus conocimientos sobre la flora, fauna y ecosistema del parque.

Tipos de safaris:

Safaris en vehículo: La opción más popular, te permite recorrer grandes distancias y observar animales en su hábitat natural.

Safaris a pie: Para una experiencia más inmersiva, algunos parques ofrecen safaris a pie acompañados por guías armados.

Safaris en globo aerostático: Disfruta de una vista panorámica incomparable del parque y la sabana desde las alturas.

¿Cuándo ir de safari en Zanzíbar?

La mejor época para realizar un safari en Zanzíbar es durante la estación seca, que va de junio a octubre. Durante este período, los animales se concentran alrededor de las fuentes de agua, lo que aumenta las posibilidades de avistamientos. Sin embargo, la temporada verde (de noviembre a mayo) también ofrece una experiencia única, con paisajes exuberantes y la posibilidad de presenciar la migración de las cebras y ñus.

Consejos para un safari en Zanzíbar:

Reserva con anticipación: Especialmente si viajas en temporada alta, es importante reservar tu safari con antelación para garantizar tu cupo.

Elige un operador turístico de confianza: Investiga y elige un operador turístico con experiencia en safaris y que cuente con guías capacitados y vehículos seguros.

Lleva ropa cómoda y adecuada: Prepárate para diferentes climas, incluyendo sol, viento y noches frescas.

Respeta el medio ambiente: No dejes basura, no molestes a los animales y sigue las instrucciones de tu guía.

Un safari en Zanzíbar es una experiencia única e inolvidable que te permitirá conectar con la naturaleza salvaje de África Oriental y crear recuerdos que atesorarás para siempre.

Recuerda:

Si bien Zanzíbar no alberga fauna salvaje terrestre en la isla, es un punto de partida ideal para safaris en parques nacionales del continente.

Los safaris ofrecen la oportunidad de observar de cerca a los «Cinco Grandes» y una gran variedad de fauna africana.

La mejor época para realizar un safari es durante la estación seca (junio a octubre).

Reserva con anticipación, elige un operador turístico de confianza y lleva ropa adecuada.

Respeta el medio ambiente durante tu safari.

Zanzibar te espera para vivir una aventura extraordinaria en el corazón de África.

