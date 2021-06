Sagcy asegura que “Sola” se está mejor

La venezolana nacida en Maracaibo, y radicada en Florida, estrena nuevo sencillo titulado “Sola”, el cual llega luego de despertar “Latidos” con su canción anterior. Con este sencillo recuerda que, cuando una relación no funciona, “‘Sola’ se está mejor”. Con sonidos del reggaetón, hip hop latino y pop; Sagcy pisa fuerte en la escena nacional.

El videoclip que acompaña el tema fue dirigido por Jack Nine Films.

Sagcy en los últimos meses se ha convertido en la voz favorita de las emisoras del género urbano. Sobre “Latidos” nos cuenta: “Con tan solo 1 mes del lanzamiento, “Latidos” llegó a las 300 mil visualizaciones (…) He podido presentarme en desfiles de moda, y conciertos de grandes del género como Lenny Tavárez y Jhay Cortez. Sigo trabajando para cumplir mis sueños, es un trabajo constante que me hace feliz”.

Esta venezolana tiene 6 sencillos previos a “Sola”, los cuales están repletos de éxitos. “Si se da” cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Facebook, y más de 240 mil reproducciones en YouTube. El tema “Te fuiste” obtuvo, también, un gran recibimiento en la plataforma YouTube, con aproximadamente más de 320 mil reproducciones. “Bailando” está muy cerca de llegar al millón de reproducciones en YouTube. Mientras que “Beso Violento” se encuentra tocando los 300 mil de visualizaciones.

Los invitamos a seguir atentos a los próximos pasos de esta joven artista, y a disfrutar cada uno de sus temas en las diferentes plataformas digitales.

