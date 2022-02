Sagcy despierta “Latidos” con su música

La venezolana nacida en Maracaibo, y radicada en Florida, despierta pasiones con “Latidos”. Un tema que junto a su video, recorre las radios de su país, convirtiéndola rápidamente en la voz favorita de las emisoras del género urbano. Con sonidos del reggaetón, hip hop latino y pop; Sagcy pisa fuerte en la escena nacional.

Disponible en todas las plataformas de streaming, “Latidos” de Sagcy, se posicionó rápidamente entre las voces femeninas, mostrando un sorprendente récord de escuchas entre sus fans. Nos cuenta la intérprete: “Con tan solo 1 mes del lanzamiento, “Latidos” llegó a las 300 mil visualizaciones (…) He podido presentarme en desfiles de moda, y conciertos de grandes del género como Lenny Tavárez y Jhay Cortez. Sigo trabajando para cumplir mis sueños, es un trabajo constante que me hace feliz”.

“Latidos” es una canción que habla sobre la sensación que experimentamos cuando conocemos a alguien que nos llama la atención de inmediato. Fue producida por Josh D’ Ace y Castillo. El video, dirigido por Jack Nine Films, nos pasea por imágenes seductoras de esta joven artista, quien baila al compás de los latidos del corazón.

Esta venezolana tiene 5 sencillos previos a “Latidos”, los cuales están repletos de éxitos. “Si se da” cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Facebook, y más de 240 mil reproducciones en YouTube. El tema “Te fuiste” obtuvo, también, un gran recibimiento en la plataforma YouTube, con aproximadamente más de 320 mil reproducciones. “Bailando” está muy cerca de llegar al millón de reproducciones en YouTube. Mientras que “Beso Violento” se encuentra tocando los 300 mil de visualizaciones.

Los invitamos a seguir atentos a los próximos pasos de esta joven artista, y a disfrutar cada uno de sus temas en las diferentes plataformas digitales.

