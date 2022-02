SAIME: Venezolanos con doble nacionalidad deben usar la venezolana el entrar y salir del país

El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, informó a través de la red social Instagram que todos los venezolanos de doble nacionalidad deberán usar la venezolana para poder ingresar, permanecer y salir del país.

“Según el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, los venezolanos y venezolanas que posean otra nacionalidad deberán hacer uso de la nacionalidad venezolana para su ingreso, permanencia y salida del territorio de la República”, insistió Vizcaíno.

“Es decir, están obligados a tener el pasaporte venezolano vigente” si desean salir o ingresar a territorio venezolano.



Indicó en el audio publicado en la red que, “pese a tener otra nacionalidad, deben identificarse como tales en todos los actos civiles y políticos”, así lo exigen las leyes del país.

Asimismo, el funcionario aseguró que las reglas sobre el ingreso y salida con pasaporte vigente no han cambiado.

En: Trámites