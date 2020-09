Salomón Ackerman vuelve con “Si Te Perdí”

Salomón Ackerman vuelve a sorprendernos con un tema que conjuga una letra poderosa con los ritmos del pop urbano que lo caracterizan. “Si Te Perdí” juega con el género flybot y viene acompañado de un video lyric, que se puede disfrutar por el canal de YouTube del artista. Este nuevo sencillo promocional se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y espera adentrarse en el corazón de quien lo escuche.

“Si Te Perdí” es un featuring que contrasta el Pop presentado por Salomón, con el Hip Hop del cantante Oma 206. También cuenta con un ensamble de voces conformado por Amaru De la Barra, Andrés Zapata [Andreew] y el mismo Salomón Ackerman. En esta oportunidad, la combinación del violín y la guitarra es clave, pues muestra una complejidad instrumental que distingue la pieza de otros lanzamientos del artista.

En palabras de Salomón “el tema es muy nostálgico y triste; habla de la ausencia en general , y del dolor de perder a alguien, vivencia que ocurrió hace muy poco en mi vida con la pérdida de mi papá… el 2020 ha sido un año de muchos cambios en mi vida y este tema es el reflejo de todos esos sentimientos”.

Este nuevo single es el resultado de la grabación en tres (3) reconocidos estudios venezolanos: Remoto Estudio, Audioplace y MikOTT Estudio. Su video lyric es una recopilación de imágenes y videos que muestra la carrera de este talentoso cantautor venezolano.

Tras terminar la producción del aclamado musical “Los Miserables”, Salomón se muda a Panamá para protagonizar la obra inédita de Benjamín Cohen, “Los Inolvidables”, proyecto que reúne a un elenco de más de 36 artistas. Actualmente, debido a la pandemia, la gira mundial de esta súper producción está suspendida, pero siguen trabajando para futuras reprogramaciones.

Actualmente se encuentra grabando la tercera temporada de “¡Qué Clase de Amor!”, telenovela juvenil que vuelve en este 2020, para repetir el éxito de sus primeras dos temporadas por el canal Venevisión.

Pronto se anunciará el lanzamiento del video oficial de “Si Te Perdí”. Mientras tanto, los invitamos a disfrutar del tema y el video lyric que se encuentra disponible en su canal de YouTube y a seguir a través de sus redes sociales al creador, Salomón Ackermán.

En : Gente