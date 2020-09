Salpicón de judías blancas

Para hoy tengo una receta llena de micronutrientes y sencilla. Además, es apropiada para los días de calor. También con esta comida podemos hacer frente a los altísimos costos que ahora tienen la carne, el pollo o pescado y es una receta que muestra que el estar bien nutridos no tiene que ser tan costoso o complicado.

Ingredientes:

1 lata de judías blancas cocidas o en su defecto un cuarto de kilo de caraotas blancas previamente cocinadas y escurridas.

1 pepino, 1 pimentón rojo.

1 cebolla, perejil fresco.

Sal, aceite de oliva virgen o aceite vegetal.

Pimienta molida. Vinagre de vino blanco.

2 huevos duros.

1 lata de maíz dulce.

1 remolacha cocida.

1 cucharadita de comino en polvo.

Preparación:

1.-Ponemos a cocer los huevos en agua hirviendo y sal durante 9 minutos. Los pasamos por agua fría y le quitamos la cáscara. Pelamos el pepino y la cebolla.

2.- Escurrimos las judías y el maíz. Cortamos en dados pequeños la cebolla, el pimiento rojo, el pepino y la remolacha. Picamos el perejil bien finito. En un bol o ensaladera ponemos todos los ingredientes y los mezclamos bien. Salpimentamos al gusto. Rociamos con el aceite de oliva y el vinagre. Ponemos el salpicón de judías en una ensaladera y servimos con unos huevos duros cortados en gajos. Espolvoreamos un poco de comino por encima. Guardamos en la nevera el salpicón de judías hasta el momento de servir.

Y listo a disfrutar de esta deliciosa y nutritiva receta !!!

