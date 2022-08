Gobierno de Venezuela advierte de sanciones a comerciantes que no respeten la tasa oficial del BCV

CARACAS, VENEZUELA.- El gobierno de Venezuela a través de Tarek William Saab, Fiscal General de la Republica anunció que desde el Ministerio Público que dirige, se diseñó un “plan de sanción ejemplar” contra comerciantes que no fijen el valor de sus productos o servicios a tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó: “El Ministerio Público bajo nuestra orientación ha diseñado un plan nacional de sanción ejemplar en contra de los comerciantes delincuentes que están robando por esta vía a nuestro pueblo”.

Dicho comentario surgió en respuesta a una de sus publicaciones donde se observa el video de un comerciante que fue sancionado tras negarse a facturar con la tasa BCV.

Cabe resaltar que comerciantes del país manifestaron que el alza constante del precio del dólar paralelo afecta sus ingresos, ya que deben facturar a la tasa oficial pero indican que sus proveedores les venden usando como referencia el dólar no oficial.

Así mismo, señalan que se les dificulta comprar divisas a través de la banca nacional.

En los últimos días incrementó considerablemente el precio de la divisa estadounidense en el país. Para este jueves el dólar paralelo se ubica en 9,33 bolívares, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en 7,01 bolívares por dólar.

La primera razón, precisa Oliveros, es que en lo que va de año ha habido una mayor ejecución de gasto (en bolívares) por parte del gobierno. Se trata de bolívares que entran al sistema.

“En la medida en que haya más bolívares en el sistema, la demanda de la divisa aumenta”. En este contexto, señala que “hay un factor de presión inflacionaria, donde hay mayor gasto y más disponibilidad de bolívares”.