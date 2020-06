Sanciones habrían tumbado operaciones de Wells Fargo y Zelle en Venezuela

La aplicación Zelle, que se utiliza para el intercambio de pagos entre personas conocidas que tienen cuentas en bancos cómo BB&T, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank y Wells Fargo., pero en general son decenas de bancos en EEUU que ofrecen el servicio.

El Zelle es una app, que funciona cómo el pago móvil venezolano, lo este servicio es de uso personal y tiene ciertas limitantes en montos a ser enviados y no para hacer pagos a comercios cómo en Venezuela se ha estado utilizado.

¿Qué dice la Sección 6.b del contrato de Wells Fargo y Zelle?

A continuación el texto involucrado aquí:

6.B. Terminación del Acceso

En caso de que (i) usted viole alguno de los términos y condiciones de este Anexo o del OAA, (ii) haya transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su Cuenta de la que Provienen los Fondos, su Cuenta de Depósito o la utilización del Servicio de Transferencia, o (iii) incurramos en problemas con su utilización del Servicio de Transferencia, usted acuerda que podremos suspender o dar por terminado su acceso al Servicio de Transferencia en cualquier momento. Podremos, a nuestro exclusivo criterio, en cualquier momento y sin previo aviso a usted o a otros participantes del Servicio de Transferencia, suspender o dar por terminado: el Servicio de Transferencia,

su capacidad para enviar o recibir fondos a través de una Transacción de Transferencia,

su capacidad para enviar fondos a través de una Transacción de Transferencia, mientras continuamos permitiéndole recibir fondos a través de una Transacción de Transferencia,

su capacidad para solicitarle fondos a otro Miembro, o

su capacidad para recibir solicitudes de fondos por parte de otro Miembro. Fuente.

De allí se puede inferir que movimientos extraños al uso natural de la app Zelle, pueden provocar la suspensión del servicio, estos movimientos se sobreentienden que pueden o estar relacionados a las sanciones aplicadas por EEUU a Venezuela o al uso abusivo de la App Zelle por los Venezolanos en el territorio sancionado.

