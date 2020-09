SANTIAGO TORRES Y SU LABOR COMO DIRECTOR DE BILLBOARD ARGENTINA

Santiago Torres, director de Billboard Argentina, un gran representante de la industria musical de este país, quien viene haciendo un arduo trabajo por todos los músicos y quienes están involucrados en ella, con el fin de mantener viva la música sin discriminar el género o trayectoria a pesar de las circunstancias actuales.

Para esta época de pandemia mundial Santiago hizo parte de la reinvención que ocurrió en la música, donde se le apuesta mayormente a la era digital.

Pese a que no se pudo celebrar el día de la Independencia en Argentina, como habitualmente se hacía, se optó por el festival online #ArgentinaenlaCasa , evento que reunió a muchos artistas de todos los géneros musicales, que también se prestó para mostrar la diversidad musical existente en Argentina.

Este evento solidario fue realizado con el fin único y exclusivo de generar ayudas o ingresos para las familias de trabajadores de la industria Musical Argentina. Todos tenían la opción de participar a través de la compra de objetos donados por artistas o por medio de una donación; dicho evento, contó con la participación de muchos artistas, periodistas, conductores de radio, tv e influencers. Los artistas hacían su presentación por medio de videos pregrabados que fueron enviados directamente por ellos para uso del evento.

Santiago, se ha destacado por representar a Billboard Argentina, en sus eventos, y su gran recorrido junto a ella. Billboard, como él mismo expresó: “No es una simple revista, va más allá, la radio, sus redes sociales, sus eventos, sus plataformas digitales”, y el lugar que tiene no solo en Argentina, si no a nivel mundial.

Santiago Torres, un director que propone adaptarse a los cambios, trabajar desde casa e innovar, y solo espera que como consecuencia de la crisis solo tengamos un mundo más cercano y más espiritual.

