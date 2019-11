Las sardinas son una gran fuente de vitaminas por lo que son altamente nutritivas, te traemos una receta para disfrutar de las sardinas sin freirlas cómo mucha gente las come, esta vez comeremos…

Sardinas al horno

Ingredientes:

1 kilo de filetes de sardinas frescas

1 cebolla

6 dientes de ajo

Perejil al gusto

Aceite de oliva

Jugo de un limón

Sal y Pimienta al gusto

Preparación:

Limpia bien los filetes de sardina para que no tengan escamas ni exceso de espinas. Pica la cebolla cuadritos, machaca el ajo y trocea el perejil bien finito. Si lo prefieres, puedes usar una picadora eléctrica. Mezcla las sardinas con la cebolla, ajo y perejil. Agrégales sal, pimienta, el jugo de limón y un chorro generoso de aceite de oliva. Deja marinando una hora en un recipiente tapado, mientras tanto, precalienta el horno a 150°C. En una bandeja coloca todas las sardinas con la piel para abajo. Mételas al horno por 15 minutos o hasta que estén cocinadas. Saca las sardinas, voltéalas con la piel mirando para arriba y vuelve a hornearlas por 5 minutos más. Retira del horno y sírvelas. Puedes ponerle otro chorro de aceite de oliva al momento de comer.

Rica, económica y súper fácil receta que puedes acompañar con papas arrugadas o también hacer una bruscheta, utilizando pan untado en mantequilla que meterás al horno para que se tueste y luego colcarle algunos filetes de sardinas encima… realmente delicioso.

En : Gastronomía