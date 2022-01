SAREN, publica lista de trámites exonerados para personas naturales y pymes

La providencia administrativa fue publicada finalmente en la Gaceta Oficial Nº 42.301 con fecha del jueves 20 de enero de 2022, con tasas mesuradas en comparación con los máximos establecidos por la reforma.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) informó que entran en vigencia cuatro Providencias Administrativas, donde el factor aplicable a las tasas por concepto de prestación de servicio está reflejado en Petro (PTR) como unidad de cuenta.

Es importante señalar que los valores de los trámites serán cálculos en bolívares, al valor de la conversión del Petro a la fecha de la solicitud ante las oficinas adscritas al Saren, según lo establecido en el artículo 3 de la Gaceta 42.301, de fecha 20 de enero de 2022.

A su vez, el Saren mantiene entre las exenciones del importe para las personas naturales los siguientes actos jurídicos:

Autorizaciones para viajes de niños, niñas y adolescentes.

Declaración jurada de no poseer vivienda.

Justificativo de unión estable de hecho.

Justificativo de soltería con fines matrimoniales.

Poderes penales, laborales y para el cobro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Cierre de titularidad.

Documento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros.

Pymes seguirán contando con exoneración

En nota de prensa, el Saren destaca que «el beneficio de exoneración de tasas y tributos por los derechos de otorgamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se mantiene, con el objetivo de apoyar a los nuevos emprendimientos apostando a lo hecho en Venezuela».

Señalan además, que las Pymes cuyo capital no supere los 400 Petros, estarán exoneradas del pago, eso es poco más de $21mil a la fecha de la publicación de este noticia.

