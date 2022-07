Sarodj lanza su próximo sencillo, La Que Puede

Esta canción fue producida por Jay Elite (Productor Dominicano). El vídeo fue filmado en la zona colonial de Santo Domingo, República Dominicana. “La Que Puede” es una historia de infidelidad, Con un mensaje muy importante para la mujer de hoy en día “puedes ser la mujer perfecta, pero si estás con el hombre equivocado, este nunca dejará de ser (El Equivocado)”

Sarodj Bertin es una de las figuras más reconocidas de su país natal, Haití. La cantante, actriz, filántropa y abogada, radicada entre la República Dominicana y Los Ángeles, es una de las artistas más prolíferas de este último año haciendo importantes colaboraciones en la música.

La fama de Sarodj despuntó cuando fue coronada como Miss Haití en el 2010 tras un difícil año para Haití luego del terremoto. La artista trabajó con numerosas organizaciones para el bienestar de su país y a consecuencia de su trabajo filantrópico para con su fundación «Sarodj For A Purpose», fue premiada por los » African Oscars» (NAFCA) en el 2013, y el «Humanitarian Award» en el «Motion Picture Association of Haiti» (MPAH), entre otros. Además fue reconocida por USA Today como una de las nueve mujeres más poderosas que impactan de una forma positiva en la sociedad.

Para su primer sencillo logró unirse con el exitoso artista dominicano, Mozart La Para. La artista lidera con facilidad la plataforma de Tik Tok, y se ha ido viral con varios de sus sencillos » B L A B L A BLA» “Quiere Comerme” «Una Noche » y “Mawozo” “Me Gusta” en donde sus seguidores imitan la coreografía del video. Sarodj entre 2021, 2022 ha colaborado con “kiko el Craxy” “Químico Ultramega” “Atys Panch” “Chimbala”

“Shelow Shaq”, kaly Ocho y su hermano “Jean Marc” Sarodj sigue sorprendiendo con cada uno de sus sencillos , siendo uno de los más reciente “Me Gusta ” canción donde la artista , aparte de fusionar los ritmos , fusiona los idiomas haciendo una acertada combinación entre el español y su idioma natal “el Creole” A Raíz del terremoto ocurrido en Haití el 14 de agosto de este año, Sarodj presentó una canción muy especial titulada “HAÏTI” , canción que surgió mientras la Artista trabajaba en las zonas afectadas para ayudar a sus Compatriotas. Dicho sencillo ha estado disponible en todas las plataformas desde el 28 de agosto y todos los beneficios de la canción, están destinados a continuar ayudando a su país natal Haití. Recientemente también la Arista presentó “Me Lo Comí” junto a Químico Ultramega , canción que fusiona el Dembow Dominicano con ritmos Jamaicanos . Y ahora nos presenta su más reciente obra “Rulin” canción que realizó junto a Kaly Ocho y Jean Marc. Sencillo que promete y que se destaca por la originalidad de la artista.

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional