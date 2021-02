SAY Y ELI ELI estrenaron “OTRO 14 SIN TI”

Aunque muchos suelen celebrar este día con el amor de sus vidas, a otros les toca pasar el trago amargo del desamor .

No importa la ocasión, el día o el momento, siempre habrá una buena excusa para la buena música; es por ello que este 14 de febrero el cantante y compositor Say junto a la intérprete Eli Eli estrenaron el tema ”Otro 14 sin ti”.

Son muchos los que suelen celebrar el Día de San Valentín a todo dar, el amor flota por el aire y las dedicatorias no se hacen esperar; sin embargo, a muchos les toca pasar este día recordando a algún amor imposible y el desamor también se siente a flor de piel.

Con la producción de Fraga, este tema tiene una duración de un poco más de un minuto y cuenta con un material audiovisual que está disponible a través de IGTV.

”Las flores nunca llegan porque nunca las enviaste, mintiéndome a mí misma…” es parte de lo que reza la letra de este tema.

Escucha la canción completa y disfruta de su video a través de @elielioficial y @eseaysay

