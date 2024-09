Boston, Massachusetts. – Sebastián Medina, mejor conocido en el mundo de la música como Sbm, se complace en anunciar el lanzamiento de su esperado nuevo disco titulado “Niveles”. Este álbum, distribuido por la reconocida compañía Puntilla Music, promete llevar a los oyentes a un viaje musical sin precedentes.

“Niveles” es una obra maestra que refleja la evolución artística de Sbm, combinando una mezcla única de estilos musicales como Salsa, Trap, R&B, Reparto y Reggaetón. El disco incluye colaboraciones con destacados artistas, entre ellos Ponce, con quien Sbm ha trabajado anteriormente en éxitos como “Apaga la Luz” y “Rica”. En esta ocasión, Sbm no solo se destaca como intérprete, sino también como arreglista, productor y compositor, demostrando su versatilidad y talento multifacético.

Puntilla Music, una de las principales distribuidoras de música tropical, se enorgullece de apoyar a Sbm en este lanzamiento. La compañía, conocida por su compromiso con la promoción de artistas latinos, asegura que “Niveles” será un éxito rotundo en las plataformas digitales y en las listas de popularidad.

“Estoy increíblemente emocionado de compartir ‘Niveles’ con el mundo. Este álbum es el resultado de mucho trabajo y dedicación, y estoy agradecido por el apoyo de Puntilla Music y todos los que han sido parte de este proyecto. Espero que mis fans disfruten de cada canción tanto como yo disfruté creándolas.” Comentó Sbm

Sobre Sbm: Sebastián Medina, conocido artísticamente como Sbm, es un artista emergente que está subiendo de nivel rápidamente gracias a sus trabajos de alta calidad. Con varios éxitos en su carrera, como “Mírala”, “Ya Me Cansé” y “En Mis Sueños”, Sbm continúa innovando y dejando una marca indeleble en la industria musical. Actualmente, se encuentra promocionando los temas “Otro Nivel” y “Rica”.

Sbm lanza su nuevo disco “Niveles” bajo la distribución de Puntilla Music was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí