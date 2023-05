SCAPE, la revelación del rock venezolano lanza su nuevo disco

Prensa Cresta Metalica

SCAPE es sin duda una de las bandas revelación del rock venezolano, especialmente en la tendencia del hard rock y el heavy metal, representando la esperanza de un futuro brillante para el género en Venezuela. Luego de un EP editado en 2022 titulado “Omega” y de varios sencillos promocionales que recibieron elogios tanto del público como de la crítica, la agrupación caraqueña lanzó este 26 de mayo su primer disco de larga duración, auto- titulado simplemente SCAPE y ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.

Fundada apenas en febrero de 2021, la agrupación que practica un estilo muy vintage está conformada por los jóvenes virtuosos Fabio Genovesi (guitarra y voz líder), Pedro Rojas (piano, sintetizadores y coros) y Rodrigo Ríos (bajo y coros). Durante 2022 y en lo que va de 2023, SCAPE ha estado presentándose constantemente en centros culturales de la ciudad de Caracas como el BOD o el Santa Fe, así como en locales nocturnos, siempre a sala llena, conquistando público de distintas edades.

“Hemos trabajado muy duro todos estos meses en la producción de este álbum, cuidando cada detalle y dando lo mejor de nosotros. Estamos seguros de que a la gente le va a gustar mucho”, destacó Pedro Rojas, mientras que Fabio Genovesi asegura que este disco de larga duración “muestra la versatilidad de la banda, porque agrupa baladas, temas pesados, otros más hard rock melódico, fusiones con trap y hasta canciones largas de rock sinfónico”.

SCAPE viene al rescate del rock venezolano, actualmente carente de ideas y estancado en una movida dominada por las bandas de versiones. Estos jóvenes irrumpen con ideas frescas y modernas, pero inspirados en las décadas doradas del rock. Lo más interesante de la banda, es que ninguno de sus integrantes supera los 25 años de edad, pero sus principales influencias vienen del rock y del pop de los años 70, 80 y 90, completamente lo opuesto a lo que se aprecia en los jóvenes de su generación.

“Nosotros nos consideramos una banda de hard rock y heavy metal, pero a la vez estamos influenciados por otros géneros musicales como el pop, funk, jazz, blues y por la música clásica. Nos gusta el rock clásico de otras décadas, pero también somos una agrupación moderna y hemos sabido adaptarnos a los sonidos de la escena actual”, agregaron los músicos de SCAPE, quienes además de trabajar en el nuevo disco, también están planificando una gira por varias ciudades venezolanas.

SCAPE comenta tema por tema:

El Ángel del rock n roll, musicalmente le hace justicia a su nombre, ya que sus diferentes secciones están compuestas en distintos tipos de rock. Desde el progresivo de los 70 (interludio) al metal actual (coro).

El Azar, es un tema que fue compuesto hace años y al momento de grabarlo lo arreglamos. Tomó un carácter y energía diferente, con un sonido más moderno.

Primavera Eterna, es nuestra primera balada donde utilizamos armonías más conmovedoras y emotivas, ya que tiene una letra que habla de un amor que llega repentinamente.

Corazón de Piedra, es una historia de carácter cinematográfico, que trata de un rey que se enamora de una plebeya del reino y la reina por celos hace todo lo que está a su alcance para quitarle la vida a la plebeya. Debido a esto, es el tema más largo del álbum y tiene diferentes secciones tanto de metal como orquestales, que hacen referencia a los soundtrack de las películas épicas.

Junglas de Concreto, tiene un concepto muy coherente, es un tema ambientalista con una música inspirada en los 80 y esa fue justamente la década en la que empezaron las noticias respecto al agujero de la capa de Ozono.

Grítalo Fuerte, este es uno de los temas más pesados del álbum con fuerte influencias de Iron Maiden y Nightwish.

Dime, es un tema bastante comercial y sencillo, sobre un tema muy cotidiano de parejas.

Carrera Con El Destino, es un símil entre una carrera y la vida. La música es muy energética representando la velocidad con la que te pasa la vida.

Infatigable, este es un tema que te inspira a luchar por tus sueños sin importar los obstáculos que te ponga la vida. Quisimos experimentar fusionando el trap con el rock para hacer algo diferente.

