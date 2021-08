Se abre la puja para el 9 suplente del Atlético de Madrid.

Poco a poco el mercado de fichajes español va llegando a su fecha tope, y eso implica intentar cerrar las incorporaciones y salidas lo antes posible. En esa tesitura se encuentra el Atlético de Madrid, y es que, en el tema de llegadas, hay una posición que trae de cabeza al “Cholo” Simeone y a toda la dirección deportiva.

Esta no es otra que la del sustituto de Luis Suárez en la punta de lanza del cuadro colchonero. Tras no haber cuajado el pasado curso el aporte de Dembelé al equipo, es ahora cuando se debe peinar el mercado en busca de un 9 referente.

Cuando un equipo de esta entidad peina el mercado son constantes los rumores que aparecen en la prensa sobre el nombre del delantero elegido. En muchos casos, esos futbolistas son agua de borrajas que son lanzados por los propios representantes para poner a sus pupilos en el mercado o bien conseguir un mejor contrato en el club al que defienden sus colores.

En el caso del remplazo del ariete suplente, tres futbolistas parecen ser los que tienen ventaja respecto al resto, y sobre los que la dirección deportiva colchonera se ha fijado de manera más activa, incluso abriendo conversaciones. Lo cierto es que de acertar con esta incorporación el Atlético de Madrid sería candidato a todo, y le haría ganar muchos enteros en los pronósticos de las apuestas de fútbol.

Dušan Vlahović parece ser el elegido por Andrea Berta para dar minutos de descanso a Luis Suárez. El ariete de la Fiorentina ha maravillado en la Serie A con su última temporada, llamando la atención de los principales equipos del viejo continente. El deseo del “Cholo” Simeone es contar con el serbio cuanto antes, aunque la operación no será nada sencilla.

Son muchos los equipos interesados en contar con el joven de 21 años entre sus filas, lo que hará que los dirigentes de la “Fiore” hagan aumentar el precio de salida del delantero. La operación ronda los 70 millones de euros, una cifra aparentemente desorbitada viendo el mercado como se está moviendo hasta el momento. Andrea Berta centra sus esfuerzos en el ariete balcánico, pero no cierra la puerta a otros futbolistas como Maxi Gómez o Rafa Mir que también cuentan con opciones de llegar a la disciplina atlética.

Todo puede suceder en la posición de delantero en el Atlético de Madrid desde ahora hasta el cierre de mercado. Las prioridades están claras, queda por comprobar si se pueden materializar o los colchoneros deban conformarse con otras opciones que no lideran la lisa de deseos. ¿Conseguirá el “Cholo” Simeone convencer a Dušan Vlahović?

