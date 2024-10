CONFIRMADO! Se acabó el Parole Humanitario para Venezolanos, lea todo sobre el tema..

La administración de Biden ha decidido no prorrogar el estatus legal de miles de migrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, el cual fue establecido para disminuir los cruces ilegales en la frontera, según lo informado por funcionarios estadounidenses y documentos internos de CBS News.

Este programa, que comenzó en octubre de 2022, tenía como finalidad disuadir a los venezolanos de dirigirse a la frontera entre Estados Unidos y México, al ofrecerles una opción legal para ingresar al país si contaban con un patrocinador ya establecido en EE. UU.

En enero de 2023, el parole se amplió para incluir a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes también estaban cruzando la frontera en cifras récord en ese momento.

Hasta finales de agosto, al menos 530.000 inmigrantes habían llegado a Estados Unidos a través de esta política, conocida como programa CHNV, que permitía a las personas obtener un permiso de dos años para residir y trabajar legalmente en el país, respaldados por una normativa de inmigración que otorga a los presidentes la facultad de acoger a extranjeros por motivos humanitarios o de interés público.

Según datos del gobierno, aproximadamente 117.000 venezolanos han llegado a EE. UU. bajo esta política, y el primer grupo que ingresó hará dos años perderá su permiso de residencia a finales de este mes.

Algunos defensores esperaban que la administración Biden renovara el estatus de «libertad condicional» para estos migrantes, similar a lo que se había hecho con los evacuados afganos y los refugiados ucranianos.

No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no proporcionará extensiones de libertad condicional a los venezolanos, conocidos como «re-parole», según informaron dos funcionarios a CBS News.

En lugar de una prórroga, recibirán notificaciones instándolos a solicitar otro tipo de beneficio migratorio o a abandonar el país.

La posición del DHS respecto a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, cuyos permisos aún no han expirado, no está clara.

El expresidente Donald Trump manifestó su intención de poner fin a la política CHNV, así como a otros programas de inmigración de la administración Biden.

Los venezolanos que llegaron antes de julio de 2023 podrían ser elegibles para el Estatus de Protección Temporal o para solicitar asilo, aunque este último requiere demostrar persecución por motivos específicos.Aquellos que tengan familiares con ciudadanía estadounidense dispuestos a patrocinarlos podrían calificar para una visa de inmigrante.

La decisión de no extender la libertad condicional a los venezolanos podría dejar a muchos en una situación legal incierta, sin la posibilidad de trabajar legalmente ni de estar protegidos contra la deportación, a menos que logren obtener otro estatus.

ATENCIÓN!

Es importante acotar, que si usted está leyendo este texto y es un beneficiario del parole humanitario, tiene un familiar con parole o conoce a alguien con parole , no busque soluciones mágicas con abogados en EEUU que le pinten un panorama favorable, la realidad es que usted terminará pagando por muchos años miles o cientos de miles de dólares a los susodichos » abogados de las soluciones mágicas» en EEUU, que le prometen quedarse metiendo cada vez un papel más engorroso de manejar en tribunales.

Evalue sus opciones e intente un estatus migratorio más sencillo que estar pagando a un abogado para que invente cosas que a la larga lo puedan perjudicar.

